У будинку Медведчука в Києві проходять обшуки.

В Офісі Генпрокурора проходить спільний брифінг глави ОГП Ірини Венедіктової та очільника СБУ Івана Баканова щодо підозри у держзраді депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Трансляція події відбувається на каналі Офісу Генпрокурора у YouTube.

Що передувало

Кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Під час проведення обшуків у столичному будинку Медведчука не було. Тепер правоохоронці встановлюють його місцеперебування, щоби вручити клопотання про тримання під вартою.

Санкції проти Медведчука і Ко

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

Справа проти Медведчука: що відомо

Раніше у ДБР повідомили, що справа проти кума Путіна та депутата Ради Віктора Медведчука, відкрита ще у 2019 році, досі в процесі досудового розслідування. Мова про державну зраду і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – інформують у ДБР.

Зазначимо, у лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.

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Автор: Яна Ставська