Депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ та соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Суд заочно арештував колишнього народного депутата Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - йдеться у повідомленні.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Справа Кузьміна - що відомо

5 жовтня 2022 року Кузьміну було повідомлено про підозру у державній зраді.

13 січня 2023 року Верховна Рада України достроково припинила його депутатські повноваження.

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