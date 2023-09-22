За словами Дуди, він обов'язково зустрінеться з президентом України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що продовжує вважати президента Володимира Зеленського своїм другом, попри зерновий скандал.

В інтерв'ю каналу TVN 24 Дуда зазначив, що готовий до зустрічі із Зеленським.

"Коли у мене буде можливість, я обов'язково з ним поговорю, але ми точно не розмовлятимемо у світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми розмовлятимемо віч-на-віч, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації", — сказав польський лідер.

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Водночас Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Білому домі відповів на питання польського журналіста, чи не стурбований він, що Україна "втрачає Польщу".

"Друзі наші, ми дуже вдячні польському народу, польському суспільству за підтримку", — наголосив глава держави.

Українсько-польський зерновий конфлікт

15 вересня у Варшаві заявили, що продовжать заборону на експорт українського зерна попри рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.

Україна у відповідь подала позов до Світової організації торгівлі. Також Денис Шмигаль пригрозив, що наша країна може заборонити імпорт певних категорій товарів.

Польща відреагувала агресивно, заявивши, що заборонить ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів.

Пізніше Київ запропонував Варшаві консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів".

В результаті міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорили ситуацію, що склалась довкола зернового ембарго, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

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