Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорили ситуацію, що склалась довкола зернового ембарго, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Як повідомляють в профільному міністерстві, сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Зазначається, що наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Відео дня

Українсько-польський зерновий конфлікт

15 вересня у Варшаві заявили, що продовжать заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.

Через це Україна подала позов, зокрема, проти Польщі до Світової організації торгівлі.

Також Денис Шмигаль заявив, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонню заборону щодо імпорту української агропродукції, то наша країна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.

В свою чергу польська сторона почала погрожувати, що заборонить ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів, якщо влада України запровадить ембарго на імпорт деякої польської аграрної продукції.

Україна запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів".

В результаті міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: