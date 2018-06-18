ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙСУД ОГОЛОСИВ ЮЛІЮ ТИМОШЕНКО ТОВАРОМ?

22 вересня Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення за позовом політичної партії «ВО Батьківщина» до громадянина Петра Підлубного.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачу і будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу, що стосується діяльності Ю. Тимошенко. Як відомо, відео-ролик під назвою" Краще б вона відпочивала, ніж працювала" був розісланий на всі центральні телеканали від імені громадянина П. Підлубного.

Відтепер будь-який виступ в пресі, який не сподобався «помаранчевої» принцесі, може бути розцінено як невиконання рішення суду. Іншими словами, віднині журналісти і просто інтернет-користувачі позбавлені права критикувати уряд і його главу.

Україна і тут виявилася попереду планети всієї - в жодній країні світу ніхто ще не додумався Постановою суду заборонити критичні виступи, які ще не відбулися.

Безпрецедентною Постанову Печерського районного суду міста Києва від 22 вересня 2009 називає Кримський правозахисник Марк Бен-Наїм. За його словами, рішенням суду розтоптані Конституція України та міжнародні зобов`язання нашої держави.

При цьому суд повністю ігнорував Закон України «Про рекламу», яким визначено, що Рекламою є інформація про товари та послуги, які реалізують, надають суб`єкти підприємницької діяльності. Будь-які відомості, поширені про діяльність публічної особи рекламою не є.

Єдиний варіант, який може виправдати подібне рішення Печерського суду, це прирівнювання Юлії Тимошенко до товару, який вільно продається і купується на ринку.

Дуже сумно, що з визначенням Прем`єр-міністра України як рекламованого товару погодився Печерський районний суд міста Києва - можливо, що судді цього суду так само вважають себе потенційним об`єктом реклами, резюмує правозахисник Марк Бен-Наїм.

Правозахисники також нагадують, що численні рішення Європейського Суду з прав людини та Конституційного суду України говорять про те, що поширення відомостей про діяльність суб`єкта публічного права є поширенням інформації, що регулюється не законом «Про рекламу», а законом «Про інформацію». При цьому Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що публічна особа має бути готовим як до конструктивної критики, так і інформації, що зачіпає його честь і гідність.

Регіональна Правозахисна Група «Півострів Крим»