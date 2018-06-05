СУЦІЛЬНА ФІКЦІЯ

АвтоКрАЗ і "Росава" продовжують звільняти співробітників

Біда прийшла не одна

Костянтин Жеваго став одним з небагатьох бізнесменів, що ризикнули розмістити акції своєї компанії на міжнародних фондових майданчиках. Його холдинг Ferrexpo plc в 2007 році став першою українською компанією, що одержала лістинг на Лондонській фондовій біржі (LSE). За результатами первинного розміщення акцій інвестори оцінили Ferrexpo в $1,67 млрд. - на той час це було найвищим показником серед всіх публічних компаній України.

Але, як виявилось, ризик був невиправданий: до середини року акції зростали в ціні, а потім за три місяці впали на 63,5%. Вже у вересні компанія була виключена з розрахунку індексу FTSE-100. І навіть заява Жеваго про спрямування $80 млн. на процедуру bay-back (зворотного викупу цінних паперів) не зупинила їх обвал. Вони впали в ціні до 80 пенсів за акцію - хоча спочатку коштували удвічі більше. Але головна проблема полягала в тому, що контрольний пакет акцій Ferrexpo Жеваго використовував як заставу під узятий раніше кредит в $2,2 млрд. у банку JP Morgan. Коштів на погашення позики у Жеваго вже не було: всі вільні гроші він вкладав у нові металургійні проекти, зокрема, в купівлю болгарського комбінату "Креміковци". Тоді банк продав 20,79% акцій Ferrexpo, які знаходилися у нього в заставі, компанії RPG. І фінансовий стан наймолодшого мільярдера України різко похитнуло. Із $3,4 мільярдів його статки в 2008 році скоротилося до $340 мільйонів.

Тим часом загострилася ситуація ще в одному дітищі Жеваго: банку "Фінанси і кредит", що входить у двадцятку найбільших в Україні. За результатами першого кварталу минулого року, кредитний портфель банку склав 11,775 млрд. гривень. Але більшість основних позичальників банку не змогли з ним розплатитися, і ризик банкрутства значно зріс. Щоб поліпшити фінансове становище, банку терміново потрібні були гроші, але позичити їх вже було ніде. Взяти позику в іноземних кредиторів банк уже не міг, оскільки зіпсував репутацію, не погасивши вчасно синдикований кредит в $70 млн., узятий у німецьких установ Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank і VTB. У березні нинішнього року він виплатив по цьому кредиту лише $3,5 млрд., а по інших 95% синдикату допустив дефолт. Крім того, "Фінанси і кредит" повинен до 25 січня 2010 року повернути ще один кредит у $100 млн. А в серпні минулого року банк залучив синдикат на $42,5 млн. І як він збирається виконувати навіть раніше узяті на себе зобов`язання, поки невідомо.

У таких умовах єдиним реальним кредитором для банку став український уряд, і Жеваго звернувся до прем`єр-міністра з проханням врятувати банк. Там допомогти погодилися, але тільки в обмін на 60% акцій. Іншими словами, пішли на поступки, особливо якщо враховувати, що банки "Київ" і "Родовід" націоналізували в обмін на 90% акцій кожного. Але Жеваго відмовився попрощатися з більш як половиною акцій. Почався торг - в ході якого уряд пішов на поступки і згоден був рекапіталізувати фінустанову навіть за 50% акцій. Але власник раптово вирішив відмовитися від державної допомоги і заявив, що впорається з проблемами самостійно. Замість рекапіталізації Жеваго одержав від Національного банку 2,5 млрд. гривень рефінансування. І заявив, що цієї суми йому вистачить, щоб навести лад у банку - хоча, за підрахунками експертів, для повноцінного відновлення в нього потрібно "влити" не менш як 5,5 млрд. гривень, тобто рівно стільки, скільки він одержав від НБУ з урахуванням торішнього фінансування.

Не дивлячись на отримання коштів від НБУ, ситуація в банку "Фінанси і кредит" продовжувала накалятися. Набравшись кредитів, керівництво звільнило 20% співробітників, закрило 80 філій по всій країні. Працівникам, що залишилися, скоротили зарплати, урізавши премії. Як пояснив голова правління банку Володимир ХЛИВНЮК, "якщо раніше це була непорушна частина зарплати, то зараз поняття премії відповідає своєму сенсу". І нині працівники не знають, коли їм виплатять чергову зарплату.

Обіг грошей у ФіК

Не в змозі розплатитися з власними кредиторами, банк "Фінанси і кредит" продовжував активно видавати позики. Причому тільки компаніям, що належать Костянтину Жеваго. Так, 16 березня - відразу після реструктуризації свого простроченого кредиту - банк позичив Херсонському заводу карданних валів, що входить до складу компанії “АвтоКрАЗ”, 91,8 млн. гривень під 14% річних. Напередодні, 24 лютого, було ухвалено рішення виділити 300 млн. гривень на придбання вагонів, проведених Стахановським вагонобудівним заводом. Кредитні зобов`язання цього заводу виросли до 479,179 млн. гривень. При цьому чистий збиток компанії за 6 місяців склав 49 млн. гривень.

Одержав позику від власника і шинний завод "Росава". За нинішній рік зобов`язання підприємства зросли до рекордних 464,709 млн. гривень, хоча з 2004 року "Росава" жодного разу не зафіксувала чистий прибуток. А за півроку, поки компанія нарощувала об`єм кредитів, її чистий збиток склав 134 млн. гривень. Минулий рік вона закінчила зі збитком в 406,784 млн. гривень.

Позичивши гроші одним підприємствам під відсотки, у декілька разів нижчі ринкових, банк "Фінанси і кредит" не забував і про себе - він узяв у позику у афільованої Vorskla Steel Holdings Limited $7,94 млн. Термін залучення коштів - 7 років, процентна ставка складає 8,4%. Що знов-таки набагато нижче середньоринкової (20%). Проте кредитні гроші в компаніях Жеваго не затрималися. "Росава", замість того, щоб витрачати гроші на виробництво і вчасно виплачувати зарплату працівникам, всі одержані кошти інвестувала в інші підприємства, не залишивши собі ні копійки.

На заводі "АвтоКрАЗ" ситуація схожа: за підсумками 6 місяців цього року компанія одержала в кредит 718 млн. гривень довгостроково і 657,836 млн. - короткостроково. А інвестувала 1,32 млрд. гривень. Виходить, компанія просто "перепозичила" комусь іншому свої гроші. Хоча все її майно залишилося в заставі за кредит, яким вона так і не скористалася. А собі не залишила нічого.

У цих фінансових схемах місця для працівників не залишилося. І обстановка на заводі "Росава" продовжує накалятися. Звільнення, що почалися ще торік, тривають. "300 чоловік пішло в липні, адже виробництво скоротилося удвічі. Ще 100 чоловік підуть до Нового року", - розповів "Вістям в Україні" заступник керівника профспілки заводу "Росава" Олександр Ігнаткин.

Є проблеми на заводі і з виплатою заробітної плати. За словами Ігнаткина, зараз людям віддають гроші із запізненням на місяць, виплачують частинами. "Виживаємо", - резюмував він.

Продовжуються звільнення і на заводі "АвтоКрАЗ". Зарплату там виплачують із запізненням в декілька місяців. За словами глави профспілки заводу Алли Блінової, виплатили зарплату тільки за липень. Схожа ситуація на Стахановському заводі: не дивлячись на кредит в 300 мільйонів, одержаний підприємством в лютому, в березні звільнили половину працівників заводу. А тим, хто залишився, затримують зарплату.

В цілому Костянтин Жеваго звільнив близько 2500 працівників. Враховуючи, що більшість підприємств збиткова, а багато хто з них взагалі припинив роботу, звільнення продовжуватимуться, хоча підприємства і одержують кредити.

Просто гроші, прокрутившись у схемі, знову повертаються до власника.