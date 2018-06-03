ФОНДОВИЙ РИНОК: ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ

Фінансова криза 2008 року та її згубні для економіки України наслідки поступово відходять в минуле, і держава знову звернула увагу на необхідність розвитку ринку фінансових послуг. Зокрема, згадали про необхідність втілення у практику Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 – 2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №131-р ще 7 березня 2006 року. Так, нещодавно Президентом України було підписано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку» № 2393–VІ. Цим Законом вносяться зміни до цілої низки законодавчих актів. Серед них: Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Правові аспекти цих змін прокоментувала для «УНІАН-Право» партнер Адвокатського об’єднання «АКТІО» Ольга ПРОСЯНЮК.

Зростання вимог до розмірів статутного капіталу

Головною новелою, передбаченою Законом 2393–VІ, стало значне зростання вимог до мінімального розміру статутного капіталу основних учасників фондового ринку.

До прийняття згаданих змін законодавство України містило наступні вимоги до розміру статутного капіталу професійних учасників фондового ринку. Зокрема для торговців цінними паперами він був різний, в залежності від виду діяльності. Так для здійснення дилерської діяльності – не менш як 120 тис. грн., для здійснення брокерської діяльності та діяльності з управління цінними паперами – не менш як 300 тис. грн., для здійснення андеррайтингу – не менш як 600 тис. грн. Для зберігача цінних паперів статутний капітал повинен був складати не менше ніж 1 млн. грн., для реєстратора – не менше ніж 60 тис. грн., для депозитарію – не менше ніж 2 млн. грн., для клірингового депозитарію – не менше ніж 3,5 млн. грн., для компанії з управління активами – 300000 євро.

Вимоги до розміру власного капіталу фондової біржі раніше встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачали для фондової біржі – не менше, ніж 3 мільйони гривень, а для фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, – не менше ніж 6 мільйонів гривень.

Відтепер законодавчі вимоги до мінімальних розмірів статутного капіталу професійних учасників фондового ринку стали більш жорстокими. Так для торговців цінними паперами, для здійснення дилерської діяльності, – він збільшився до 500 тис. грн., для здійснення брокерської діяльності – 1 млн. грн., для здійснення діяльності з управління цінними паперами – 7 млн. грн., для здійснення андеррайтингу – 7 млн. грн. Крім того розмір статутного капіталу для зберігача цінних паперів становитиме 7 млн. грн., для реєстратора – 100 тис. грн., для депозитарію – 15 млн. грн., для клірингового депозитарію – 25 млн. грн., для компанії з управління активами – 7 млн. грн., для фондової біржі – 15 млн. грн., для фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, – 25 млн. грн.

Окрім цього, підвищено і вимоги до статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів. Відтепер їх статутний капітал не може бути меншим за 2,5 мільйонів гривень.

За задумом законотворців таке підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку повинно зменшити ризики при здійсненні операцій з цінними паперами як для самих учасників фондового ринку, так і для їх клієнтів та контрагентів. Розмір статутного капіталу, який є однією зі складових власного капіталу, повинен забезпечувати здатність професійного учасника фондового ринку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов`язаннями, захистити себе, своїх клієнтів та контрагентів від непередбачуваних збитків.

Вимоги до співвідношення власного та статутного капіталу

Законом № 2393–VІ визначено також обов’язок юридичних осіб, що здійснюють діяльність з адміністрування пенсійних фондів, та юридичних осіб, що провадять діяльність з управління активами, підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому, ніж розмір їх зареєстрованого статутного капіталу.

У випадку, коли розмір власного капіталу вказаних юридичних осіб стане меншим за розмір їх статутного капіталу, такі юридичні особи Законом № 2393–VІ зобов`язуються повідомити про це Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення. Також вони повинні привести розмір власного капіталу у відповідність з обов`язковим розміром протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу статутному капіталу згаданих юридичних осіб на строк не більше, як три місяці.

Слід зауважити, що вказане підвищення вимог до мінімального розміру статутного та власного капіталу професійних учасників фондового ринку не створить якихось революційних змін на цьому ринку. Більшість його учасників, згідно з офіційними даними, мають рівні статутних капіталів вищі, за встановлений мінімальний рівень.

Для тих учасників фондового ринку, чиї статутні чи власні капітали є меншими за встановлені вимоги, Законом № 2393–VІ передбачено перехідний період терміном в один рік. Протягом одного року з дня набрання чинності Законом № 2393–VІ юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов`язані привести розміри своїх статутних та власних капіталів у відповідність із встановленими вимогами.

Загалом, внесені Законом № 2393–VІ зміни скоріше відображають рівень інфляції вітчизняної валюти за останні роки, ніж встановлюють нові правила гри на фондовому ринку. Однак без таких змін неможливо організувати подальше якісне вдосконалення правового забезпечення розвитку цього ринку.

Ольга ПРОСЯНЮК спеціально для «УНІАН-Право»