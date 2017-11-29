Не злетимо, так поплаваємо: названа причина падіння російських супутників в Атлантичний океан

Російський розгінний блок "Фрегат" разом з 19 супутниками міг впасти на Землю через несправність апаратури ГЛОНАСС, яка повинна підвищити точність виведення розгінним блоком супутників.

Про це повідомило ТАСС джерело в ракетно-космічній галузі.

"За попередніми даними, сталася технічна несправність апаратури супутникової навігації, яка встановлена на розгінному блоці, що працює за сигналом ГЛОНАСС і GPS і підвищує точність виведення "Фрегатом" космічних апаратів на цільові орбіти", - сказав співрозмовник агентства.

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Він уточнив, що внаслідок цього після відділення від третього щабля ракети-носія "Союз-2.1 б" розгінний блок був неправильно зорієнтований, увійшов в щільні шари атмосфери і впав в Атлантичний океан.

Ракета-носій "Союз-2.1 б" з розгінним блоком "Фрегат" і 19 космічними апаратами стартувала з космодрому "Восточний" у вівторок. За даними "Роскосмосу", російський супутник "Метеор-М" №2-1 був успішно виведений на проміжну орбіту, однак у ході планового першого сеансу встановити зв'язок з ним не вдалося.

Раніше джерело Інтерфаксу повідомляло, що, за попередніми даними, виникла помилка у польотному завданні ракети-носія й розгінного блоку "Фрегат", в результаті чого перший імпульс був виданий не тієї орієнтації, яка необхідна, тому розгінний блок разом із супутником увійшов в атмосферу і впав в Атлантичний океан.