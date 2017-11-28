Росія невдало запустила ракету: супутник "Метеор" не виходить на зв'язок (фоторепортаж)

Телеметрична інформація із супутника "Метеор-М" №2-1, запущеного у вівторок з російського космодрому "Восточний", досі не надходить.

Не відкидається виникнення проблеми з маршовим двигуном розгінного блоку "Фрегат", який повинен вивести "Метеор" та інші супутники на орбіту. Про це повідомило джерело у ракетно-космічній галузі, передає "ТАСС".

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"Зв'язку з апаратом "Метеор" досі немає, телеметрія не надходить. Можливо, виникла проблема з маршовим двигуном розгінного блоку "Фрегат", - сказав співрозмовник ЗМІ.

За його словами, якщо перше включення маршового двигуна "Фрегата" не відбулося, то супутник "Метеор" міг впасти в океан. "Якщо не відбулося друге включення цього двигуна, то апарат може перебувати на нерозрахунковій орбіті", - уточнило джерело.

Як повідомлялося, 28 листопада відбувся запуск ракети-носія "Союз-2.1 б" з розгінним блоком "Фрегат", космічним апаратом гідрометеорологічного забезпечення "Метеор-М" №2-1 і 18 малими космічними апаратами попутного навантаження зі стартового комплексу космодрому "Восточний".