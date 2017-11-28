Космічна невдача Росії: названа причина падіння супутника "Метеор" в Атлантичний океан

Причиною аварії супутника "Метеор-М" після запуску з космодрому "Восточний" в Амурській області РФ міг стати людський чинник.

"За попередніми даними, виникла помилка у польотному завданні ракети-носія і розгінного блоку "Фрегат", унаслідок чого перший імпульс був виданий не тієї орієнтації, яка необхідна, тому розгінний блок разом зі супутником увійшов в атмосферу і впав в Атлантичний океан", - сказало джерело "Интерфаксу".

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Раніше повідомлялося, що розгінний блок "Фрегат" зі супутником "Метеор-М 2-1", за попередніми даними, міг не втриматися на орбіті й затонути в Атлантичному океані. До цього йшлося, що супутник імовірно перебуває на нерозрахунковій орбіті.

У "Роскосмосі" підтвердили аварійну ситуацію на розгінному блоці "Фрегат", зазначивши, що через неї не вдалося встановити зв'язок зі супутником.

У вівторок повідомлялося, що ракета-носій "Союз-2.1 б", яка стартувала у вівторок з космодрому "Восточний", вивела на низьку навколоземну орбіту супутник дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.

Планувалося також, що ракета-носій виведе на орбіту ще 18 малих космічних апаратів попутного навантаження.