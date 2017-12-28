Фахівці знайшли спосіб зламати комп'ютер за допомогою звуку

Збій практично будь-якої комп'ютерної системи можна спровокувати за допомогою звукових хвиль.

Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на дослідження фахівців із Падуанського і Прінстонського університетів.

За даними дослідження, хакери можуть використовувати хвилі для створення вібрацій, відтворюючи звук на певній частоті. Більшість сучасних жорстких дисків автоматично вимикаються при сильній вібрації, щоб унеможливити знищення або пошкодження даних. Екстрене відключення може спровокувати серйозні збої в роботі пристроїв.

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Експеримент, проведений фахівцями, показав можливість подібної атаки. Залежно від тривалості звукового впливу система може дати тимчасовий збій, або вимагати перезавантаження пристрою для відновлення.

Через свою практичність жорсткі диски використовуються буквально у всіх пристроях, тому можуть піддатися нападу будь-які комп'ютери, в тому числі апарати відеоспостереження, банкомати і навіть цілі комп'ютерні системи.

Фахівці радять оснащувати критично важливе обладнання акустичним захистом, щоб захистити дані.