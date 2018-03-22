ONUKA виклала в мережу новий студійний альбом MOZAЇKA

MOZAЇKA – це історія про низку дивовижних збігів обставин і символів. Все склалося, каже солістка колективу Ната Жижченко.

ONUKA представила новий альбом під назвою MOZAЇKA. Нова платівка вже доступна для прослуховування та скачування в мережі. В альбом увійшли 10 композицій.

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"MOZAЇKA – це історія про низку дивовижних збігів обставин і символів. Все склалося", - говорить солістка колективу Ната Жижченко.

В Треку STRUM Ната присвятила своїй бабусі: "Моїй бабусі вже 86 років, цього року виповниться 87. Вона вже часто потрапляє в лікарню або погано себе почуває. Але бабуся повністю твереза людина у плані розуму. Дивлячись на неї, я бачу, як згасає тіло, але якими сильними залишаються характер, дух і думки". Композиція ХТО присвячена чоловікові Жижченко - фронтмену гурту The Maneken Євген Філатов. GUNS don't SHOOT - про війну, "яка заповнює собою все навколо".