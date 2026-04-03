Стало відомо, які фільми покажуть в основному конкурсі кінофестивалю Sunny Bunny 2026 у Києві

Вже традиційно у квітні в Києві проходить фестиваль квір-кіно Sunny Bunny, і ось нарешті організатори оприлюднили фільми повнометражного міжнародного конкурсу 2026 року.

Отже, до основного конкурсу цьогорічного фестивалю, який пройде з 17 по 24 квітня, увійшли 12 повнометражних ігрових фільмів.

Під захистом держави

Prosecution (Німеччина, 2026)

Стрічка режисера Фараза Шаріата стане також фільмом-відкриттям кінофестивалю. Це німецька кінокартина з програми цьогорічного Берлінського кінофестивалю, де вона була номінована на Teddy Award – квір-нагороду фестивалю, а також отримала Audience Award у секції Panorama. Переживши напад із мотивів расової ненависті, державна прокурорка Сейо Кім подає власний позов до суду. Вона кидає виклик не лише злочинцям, а й самій системі правосуддя, яка заплющує очі на праворадикальний екстремізм.

Нарсісо

Narciso (Парагвай, Німеччина, Уругвай, Бразилія, Португалія, Іспанія, Франція, 2026)

Парагваєць Марсело Мартінесс знову вопертається наа SUNNY BUNNY зі своєю новою роботою. У 2018 році його стрічка "Спадкоємиці" отримала головну нагороду кінофестивалю, "Сонячного зайчика", коли він ще був конкурсом квір-фільмів у складі КМКФ "Молодість". Фільм Мартінессі "Нарсісо" також запрем'єрився на цьогорічному Берлінале, де здобув приз FIPRESCI. За сюжетом, у Парагваї 1958 року харизматичний Нарсісо повертається з Буенос-Айреса фанатом рок-н-ролу. Попри гнітючий військовий режим, він стає кумиром мільйонів і символом свободи, аж ось після фінального радіовиступу його знаходять мертвим...

Виховання Джейн Каммінг

The Education of Jane Cumming (Сполучене Королівство, Німеччина, Швейцарія, 2026)

Ще одна стрічка з цьогорічного Берлінале – "Виховання Джейн Каммінг" Софі Гельдман, що також брала участь у секції Panorama та була номінована на Teddy Award. Фільм засновано на реальній історії Маріанни Вудс і Джейн Прір'є, яких звинуватили у лесбійстві. Единбург, 1810 рік. Дві вчительки опиняються в епіцентрі скандалу, коли одна з учениць звинувачує їх у любовному зв'язку. Це драма про упередження, виживання і відвагу відстоювати власну правду.

Чорне горить швидко

Black Burns Fast (Південно-Африканська Республіка, 2025)

Інший номінант на Teddy Award – фільм "Чорне горить швидко" з програми Берлінале Generation 14+. Лутандо розраховує на звичайний навчальний рік у престижній школі-інтернаті – там вона навчається завдяки стипендії. Та в класі з'являється новенька й пробуджує в ній пригнічені бажання, що можуть змінити її стосунки з людьми й уявлення про себе.

Наймолодша

The Little Sister (Франція, Німеччина, 2025)

Фільм Афсії Ерзі є володарем Queer Palm минулорічного Каннського кінофестивалю, а виконавиця головної ролі Надіа Мелліті отримала нагороду як найкраща акторка в головному конкурсі фестивалю. Дія фільму відбувається у Парижі. Підлітка Фатіма з французько-алжирської сім'ї балансує між набожністю й бажанням. Наймолодша в домі, де не прийнято мати секрети, вона намагається примирити віру зі своїм потягом до жінок. Зародження нового почуття стає перевіркою на міцність для родинної любові й відчуття власної ідентичності та приналежності.

Маспаломас

Maspalomas (Іспанія, 2025)

Фільм Айтора Арреґі й Хосе Марі Ґоенаґи був визнаний найкращим квірним фільмом (нагорода Sebastiane) на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, який входить до великої п'ятірки найважливіших кінофорумів світу, а також отримав нагороду за найкращу чоловічу роль. Крім того, "Маспаломас" здобув одразу дев'ять номінацій на головну іспанську кінопремію Goya і переміг у категорії "Найкраща чоловіча роль". У 50 років Вісенте пішов від родини й наступну чверть століття щасливо прожив із партнером у Маспаломасі. Після інсульту з волі доньки він опиняється в будинку для літніх людей. Вирішивши не афішувати свою орієнтацію, Вісенте крок за кроком втрачає важко здобуту свободу і знову ховається в шафу.

Фентезі

Fantasy (Словенія, Північна Македонія, 2025)

Фільм отримав спеціальну відзнаку на кінофестивалі в Салоніках та брав участь у кінофестивалі в Локарно. Життя трьох подруг-томбоїв зі Словенії назавжди змінюється після зустрічі з Фентезі – трансжінкою, яка запрошує їх до світу ґендерного самопізнання, нових бажань і пошуків власної ідентичності. Томбої – це жінки, які відкрито демонструють маскулінні манери й поведінку.

Гарний вечір, гарний день

Beautiful Evening, Beautiful Day (Боснія і Герцеговина, Канада, Хорватія, Кіпр, Польща, 2024)

Цей фільм отримав Audience Award на фестивалі квір-кіно Frameline у Сан-Франциско. Крім того, він здобув головну нагороду на фестивалі фільмів зі Східної Європи FilmFestival Cottbus, а також приз за найкращу акторську роботу. Четверо близьких друзів пліч-о-пліч воювали проти усташів і нацистів у лавах партизанів під час Другої світової війни. Шістнадцять років потому вони стали відомими кінорежисерами. Однак у 1957 році в комуністичній Югославії їхня сексуальна орієнтація починає викликати підозри. Еміру, відданому прихильнику партії, доручають зруйнувати їхні кар'єри та життя. Жага свободи стає для митців боротьбою за виживання, тоді як власні переконання Еміра проходять перевірку на міцність.

У дорозі

On the Road (Мексика, 2025)

Фільм отримав головний приз у секції "Горизонти" на Венеційському кінофестивалі, а також Queer Lion як найкращий ЛГБТКІА+ фільм. Мандрівний одинак, чиє життя минає в ліжках – чи то пак кабінах – водіїв фур, знайомиться зі стриманим далекобійником. Вирушаючи разом у поїздку північною Мексикою, вони стають усе ближчими, проте минуле хлопця стає загрозою для обох.

Пошепки

In a Whisper (Франція, Туніс, 2026)

Фільм розповідає про жінку, яка хоче з'ясувати справжні обставини смерті свого дядька, навіть якщо для цього доведеться дістати з сімейної шафи кілька скелетів. В одній з головних ролей у фільмі знялася палестинська акторка і голлівудська зірка Гіам Аббас.

Жуліан

Julian (Бельгія, Нідерланди, 2025)

Ця стрічка після прем'єри в Торонто брала участь у багатьох кінофестивалях, зокрема в Сан-Паулу, Торонто й Гетеборзі. Флер і Жуліан знайомляться раптово й до нестями одна в одну закохуються. Невдовзі після того, як Жуліан освідчується, у Флер зароджується амбітна ідея: побратися в кожній країні, де шлюб між жінками дозволений законом. Наснажені коханням, у поспіху через швидкоплинність часу вони наважуються на цей відчайдушний крок.

Фільмі для дорослих

Blue Film (США, 2025)

А цій стрічці фетиш-камбой Аарон Іґл зіштовхується з привидами минулого, погодившись на ніч із анонімним замовником.

Детальніше з програмою кінофестивалю та умовами його відвідування можна ознайомитися на його офіційному сайті.

