'Любить не любить' та 'Супер Маріо Галактика в кіно': головні кінопрем'єри цього тижня

Головними новинками в кінотеатрах України цього тижня стануть романтична чорна комедія "Любить не любить" з Зендеєю та Робертом Паттінсоном, а також пригодницька анімаційна комедія "Супер Маріо Галактика в кіно" за мотивами культової відеогри.

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися бельгійську драму "Ми віримо вам".

Детальніше про головні кіноновинки тижня читайте в огляді УНІАН.

Відео дня

Любить не любить

The Drama (США, 2026, комедія/романтика)

В центрі сюжету цього фільму, що в оригіналі має більш доречну назву "Драма" – щаслива молода пара Емма і Чарлі, які саме проходять через останні приготування до весілля. Втім, за тиждень до урочистої події випливає шокуючий секрет, що піддає їхні стосунки серйозному випробуванню.

Головні ролі у стрічці зіграли голлівудські топ-зірки Зендея ("Суперники", франшизи "Людина-павук", "Дюна", серіал "Ейфорія") та Роберт Паттінсона ("Бетмен", "Мікі-17", "Маяк", "Тенет", франшиза "Сутінки").

Також у фільмі зіграли Мамуду Аті ("Світ Юрського періоду 3: Домініон", "Види милосердя", серіал "Архів 81"), Алана Хаїм ("Локрична піца", "Одна битва за іншою") та Гейлі Ґейтс ("Неграновані коштовності", "Суперники").

Зняв стрічку норвезький режисер і сценарист Крістоффер Борглі, також відомий за комедійним фентезі "Сценарій сну" 2023 року з Ніколасом Кейджем в головній ролі.

На основі перших 12 рецензій фільм має 92% схвалення від критиків на Rotten Tomatoes, тоді як на Metacritic кіноексперти оцінили його у 67 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки" (на основі перших 16 оглядів).

Детальніше про стрічку невдовзі читайте в нашій окремій рецензії.

Супер Маріо Галактика в кіно

The Super Mario Galaxy Movie (США, Японія, 2026, комедія/пригоди/анімація)

У сиквелі хітового анімаційного фільму 2023 року "Супер Маріо в кіно", заснованого на культовій серії відеоігор від Nintendo, брати-сантехніки з Брукліна Маріо та Луїджі вирушають у космічну пригоду разом із принцесою Піч та грибочком Тоадом. В процесі вони зустрічають інших відомих персонажів гри – динозаврика Йоші та принцесу Розаліну, а також протистоять Боузеру та його сину, Боузеру-молодшому.

В оригінальній версії головних персонажів знову озвучили такі топові голлівудські зірки, як Кріс Пратт (Маріо), Аня Тейлор-Джой (принцеса Піч), Чарлі Дей (Луїджі), Джек Блек (Боузер) та Кіган-Майкл Кі (Тоад). В українській прокатній версії головних персонажів озвучили Володимир Остапчук (Маріо), Антоніна Хижняк (принцеса Піч) та Михайло Кукуюк (Боузер).

Серед нових імен у касті – Дональд Гловер (Йоші), Брі Ларсон (принцеса Розаліна), Бенні Сафді (Боузер-молодший) та Глен Павелл (Фокс МакКлауд з ігрової серії Star Fox).

Режисерами анімаційного фільму виступили Аарон Горват та Майкл Єленік, які також зняли і попередню частину франшизи.

Детальніше про стрічку невдовзі читайте в нашій окремій рецензії.

Ми віримо вам

On vous croit / We Believe You (Бельгія, 2025, драма)

Ця напружена драма розповідає про 40-річну Аліс, яка проходить через пекло судового процесу з колишнім чоловіком, де на кону – опіка над двома дітьми. Система правосуддя з притаманною їй кафкіанською абсурдністю виявляється повільною й нещадно прискіпливою: кожне слово тут ставлять під сумнів. У цих обставинах боротьба за справедливість перетворюється на виснажливе випробування на витривалість і гідність. Чи зможе Аліс донести правду й урятувати свою сім'ю?

Головну роль у стрічці зіграла відома бельгійська акторка Мір'єм Акеддиу, яку українські кіномани могли раніше бачити у боді-горорі "Титан" Жулії Дюкурно.

Фільм став повнометражним дебютом для режисерського дует Шарлотт Девиль та Арно Дюфе.

Прем'єра картини відбулася на початку 2025 року на Берлінському кінофестивалі, де вона отримала спеціальну відзнаку журі.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 100% схвалення від критиків.

***

