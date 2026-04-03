На створення україномовного контенту уряд витратить 4 мільярди гривень, - міністр культури

Мета – скласти конкуренцію російському контенту, який наразі домінує в українському інтернет-сегменті.

На створення україномовного контенту – ігрові та документальні фільми, музика, анімація, театр, виставки, аудіовізуальне шоу - уряд впродовж поточного року витратить 4 мільярди гривень, повідомила на брифінгу віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури Тетяна Бережна, повідомляє кореспондент УНІАН.

Вона розповіла, що згідно з результатами досліджень, російськомовний контент споживає 71% українських користувачів інтернету. Щодо підлітків, то у віці 14-17 років переглядають російський контент 59% користувачів. Зокрема, російський мультфільм "Маша і Ведмідь" в минулому році в Україні переглянули 8000 мільйонів разів.

При цьому міністр зазначила, що "українці споживають російський контент не навмисно, не базуючись на переконаннях чи цінностях, а тому, що відсутня якісна українська альтернатива, а також керуючись алгоритмами цифрових платформ, де контент з Росії споживається за інерцією. Це тому, що немає якісної української альтернативи". Водночас російький культурний продукт, особливо серед дітей і підлітків, впливає на формування світоглядних засад його споживачами.

Для того, щоби скласти конкуренцію російському продукту уряд прийняв рішення профінансувати створення українського контенту. З цією метою оголошено конкурс на створення українського культурного продукту. Всі бажаючі можуть подавати свої заявки до 28 травня. А далі відповідна конкурсна комісія буде визначати переможців, і в серпні поточного року переможці отримають бюджетне фінансування на свої проекти.

Бережна розповіла, що конкурсанти можуть подавати заявки в семи номінаціях: ігрові фільми, документальні, музика, анімація, театр, виставки, аудіовізуальне шоу.

"Податися на конкурс можуть юридичні особи усіх форм власності, приватні особи, державні інституції, відомі режисери, дебютанти, інститути громадянського суспільства. Набір заявок ми починаємо сьогодні і до 28 травня. Набір документів буде мінімальним", - запевнила Бережна.

З переможцями конкурсу буде укладено договори і вони отримають фінансування. Воно буде двох типів: 100% фінансування отримає дитячий контент, авторські фільми та анімацію; 50% - серіали і документальні фільми, тобто комерційно перспективний формат. Рішення про переможців прийматимуть експерти – люди з досвідом у кожній із семи номінацій, які складатимуть сім відповідних комісій.

"Конкурсна процедура буде максимально прозорою", - обіцяє Бережна.

Також вона розповіла про розподіл коштів по категоріях:

"Немає фіксованої верхньої межі. Реалістичність бюджету оцінюватимуть експерти. А для себе ми розуміємо, що на кінопродукт (документальне, ігрове кіно, серіали, мультфільми) ми передбачаємо близько 2,6 млрд. грн. На інші види - музика, перформативне і візуальне мистецтво – 1 млрд. і на аудіовізуальні шоу і контент соціальних мереж – 300 млн. грн.".

Підтримка української мови урядом: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що користувачі Instagram, Facebook, Telegram, TikTok і YouTube повинні вести свої сторінки українською мовою. Зокрема, мова йде про майстрів б'юті-сфери, тарологів, блогерів та інших ФОП, які просувають свої послуги в соціальних мережах. Івановська пояснила, що в разі, якщо сторінка використовується для роботи або просування послуг, вона підпадає під вимоги мовного законодавства. Мовний омбудсмен додала, що інші мовні версії можуть існувати, проте вони не повинні містити більше інформації, ніж українська.

Також ми писали, що на думку мовного омбудсмена, штрафи за порушення мовного законодавства потрібно підвищити, адже "3400 або навіть 5800 - це не та сума, яка вправить мізки". Івановська поділилася, що в 2025 році було на 26% більше заходів державного контролю, ніж у 2024-му. Вона пов’язала це з тим, що "співгромадяни стали менш толерантними до порушення їхніх мовних прав". Мовний обмбудсмен навела дані, що за два перші місяці 2026 року проведено вже 100 державних контролів.

