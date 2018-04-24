Лобода показала, як проводить час перед пологами (фото)

Деяких фанатів, як можна побачити у коментарях, цікавить питання, хто ж батько майбутнього малюка Лободи.

Українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.

Відповідні фото артистка, яка регулярно виступає у Росії, розмістила у своєму Instagram.

"Багато часу - багато думок", - підписала Лобода знімок, на якому вона зображена на шезлонгу.

"Кава.ранок.ти.", - залишила загадковий підпис співачка під наступним фото. Цей знімок шанувальники артистки розкритикували через те, що вона п'є каву під час вагітності.

кава.ранок.ти. Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 24 k ві 2018 р. о 12:06 PDT

Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності. За інформацією ЗМІ, батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.