Лобода показала, як проводить час перед пологами (фото)
13:43, 24 квітня 2018Суспільство
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Деяких фанатів, як можна побачити у коментарях, цікавить питання, хто ж батько майбутнього малюка Лободи.
Вагітна Лобода показала нові фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.
Відповідні фото артистка, яка регулярно виступає у Росії, розмістила у своєму Instagram.
"Багато часу - багато думок", - підписала Лобода знімок, на якому вона зображена на шезлонгу.
"Кава.ранок.ти.", - залишила загадковий підпис співачка під наступним фото. Цей знімок шанувальники артистки розкритикували через те, що вона п'є каву під час вагітності.
Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності. За інформацією ЗМІ, батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.
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