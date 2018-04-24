Лобода показала, як проводить час перед пологами (фото)

13:43, 24 квітня 2018
Суспільство
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Вагітна Лобода показала нові фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Відповідні фото артистка, яка регулярно виступає у Росії, розмістила у своєму Instagram.

"Багато часу - багато думок", - підписала Лобода знімок, на якому вона зображена на шезлонгу.

багато часу - багато думок...

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"Кава.ранок.ти.", - залишила загадковий підпис співачка під наступним фото. Цей знімок шанувальники артистки розкритикували через те, що вона п'є каву під час вагітності.

кава.ранок.ти.

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності. За інформацією ЗМІ, батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

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Теги: #вагітність#Світлана Лобода