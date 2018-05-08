Євробачення-2018: у мережі з'явилися кадри виступу Melovin на вулиці Лісабона (відео)
Представник України на Евровидние-2018 Melovin напередодні ввечері виступив на сцені, розташованій на вулиці столиці Португалії - Лісабоні. Інформація про це з'явилася в Facebook.
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Перший півфінал Євробачення-2018 відбудеться сьогодні увечері о 22:00 за київським часом. У цьому півфіналі виступить головний претендент на перемогу в конкурсі на думку букмекерів - ізраїльська співачка Netta. Melovin виступить у другому півфіналі.
Раніше український співак Melovin взяв участь в офіційній церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2018" в Лісабоні.
У рамках церемонії артист активно спілкувався з журналістами з різних країн. Тим не менш молодий співак демонстративно ігнорував представників російських ЗМІ.