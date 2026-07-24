Вийшов трейлер кримінального екшна 'Мотор Сіті' з зіркою 'Річера' (відео)

В український прокат фільм вийде 6 серпня 2026 року.

Вийшов український трейлер кримінального екшн-трилера "Мотор Сіті" (Motor City), головну роль в якому виконав зірка серіалів "Річер" і "Титани", а також фільму "Машина війни" Алан Рітчсон.

Події фільму відбуваються у Детройті в 1970-х роках. Колишній рейнджер Джон Міллер нарешті знаходить кохання свого життя й залишає небезпечне минуле позаду. Та коли впливовий кримінальний бос викрадає його наречену, а самого Джона відправляє за ґрати за злочин, якого він не скоював, закон перестає мати значення. Вирвавшись із пастки, Міллер розпочинає безжальну війну проти тих, хто зруйнував його життя.

Також у фільмі зіграли Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Винні зірки", "Мізантроп", "Феррарі"), Бен Фостер ("Люди Ікс: Остання битва", "Потяг до Юми", "Механік", "Warcraft: Початок"), Пабло Шрайбер ("13 годин: Таємні воїни Бенгазі", серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Американські боги", "Гало") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку американський режисер Потсі Пончіролі ("Старий Генрі", "Жадібні люди").

Світова прим'єра "Мотор Сіті" відбулася ще на Венеціанському кінофестивалі восени 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 65% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 60 з 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 6 серпня 2026 року.

Нагадаємо, цього року в кінотеатрах України покажуть ще один фільм з Аланом Рітчсоном – комедійний екшн "Перевізник".

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