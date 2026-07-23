Sony показала повний трейлер 'Оселі зла' від Зака Креггера (відео)

В український прокат фільм вийде 17 вересня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала перший повноцінний трейлер фільму жахів "Оселя зла" (Resident Evil), що має стати новим поглядом на популярну кінофраншизу, засновану на серії відеоігор від Capcom.

Тепер в центрі сюжету опиниться медичний кур'єр на ім'я Браян, який однієї фатальної ночі мимоволі опиняється в епіцентрі божевільної гонки за виживання, коли йому доручають доставити таємничий вантаж до сумнозвісного Раккун-Сіті.

Головну роль у фільмі зіграв Остін Абрамс ("Самотні вовки", "Зброя", серіали "Ходячі мерці", "Ейфорія").

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Також у стрічці задіяні Пол Волтер Гаузер ("Я, Тоня", "Чорний куклукскланівець", "Круелла", "Фантастична четвірка: Перші кроки", "Голий пістолет"), Зак Черрі ("Людина-павук: Повернення додому", серіали "Ти", "Розрив", "Фолаут") та Кейлі Ріс (серіал "Справжній детектив: Нічна країна").

Зняв новинку один з яскравіших горор-режисерів останніх років Зак Креггер ("Варвар", "Зброя").

Як раніше повідомляла пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 17 вересня 2026 року.

Resident Evil – історія франшизи

Перша відеогра Resident Evil від японської компанії Capcom, також відома на батьківщині під назвою Biohazard, вийшла у 1996 році та миттєво стала хітом.

На початку події відбувалися в особняку в містечку Раккун-Сіті, наповненому зомбі та мутантами, куди потрапив загін спецпризначенців. Але доволі швидко франшиза розрослася до численних продовжень у різних жанрах.

Звісно, дуже швидко Голлівуд взявся за екранізацію хіта, яку довірили англійському режисеру Полу Андерсону. Перший фільм "Оселя зла" вийшов у 2002 році, а головну роль в ньому зіграла Мілла Йовович. Загалом ця франшиза нараховувала шість фільмів, останній з яких вийшов у 2017 році. В усіх них головну роль грала Йовович, а Андерсон ще зняв четверту, п'яту та шосту частини. При цьому у 2009 році Йовович та Андерсон офіційно одружилися після кількох років стосунків, разом вони виховують трьох дітей.

У 2021 році франшизу намагалися перезапустити фільмом "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті" від Йоганнеса Робертса, а потім ще у 2012 році серіалом "Оселя зла" від Netflix. Втім, ці спроби були не дуже вдалі.

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