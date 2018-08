Євробачення-2018: все, що ви хотіли знати про пісенний конкурс у Лісабоні

Усього в конкурсі пісні Євробачення 2018 візьмуть участь 43 країни, найбільше шансів на перемогу, на думку букмекерів, має представниця Ізраїлю.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Проте, учасники конкурсу почали з'їжджатися до Португалії на репетиції ще з кінця квітня. Нинішній конкурс стане вже 63-м за рахунком. Португалія буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві.

Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN

Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder, який випередив 17 інших українських виконавців у Національному відборі на конкурс, що проходив у лютому 2018 року. Право представити Україну в Лісабоні співак з Одеси, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, відвоював у таких виконавців, як VILNA, The Erised, LAUD KADNAY і TAYANNA. Варто відзначити, що багато хто з учасників українського відбору на Євробачення, в тому числі й MELOVIN, намагалися потрапити на Євробачення і в минулі роки, проте на цього разу удача посміхнулася лише одному з них.

MELOVIN відправився на конкурс в Лісабон 1 травня 2018 року і вже провів першу репетицію. Глядачів та суддів Євробачення український співак хоче дивувати й підкорювати великою кількістю вогню на сцені та незвичайним фортепіано.

У той же час у фінал Євробачення, який пройде в суботу 12 травня 2018 року, українському виконавцю MELOVINу ще треба пробитися за підсумками півфіналів. Вже відомо, що MELOVIN вийде на сцену під номером 18 - останнім у другому півфіналі, що пройде в четвер, 10 травня.

Втім, за останніми ставками букмекерів, у MELOVINа є цілком непогані шанси потрапити до фіналу – станом на 4 травня 2018 року український виконавець увійшов до п'ятірки фаворитів на вихід у фінал із другого півфіналу, на думку букмекерів.

Слід зазначити, що MELOVIN дещо покращив свої позиції у ставках букмекерів після першої репетиції в Лісабоні – до цього йому пророкували місце ближче до кінця другої десятки - початку тридцятки, правда, вже у фіналі. Втім, досвід попередніх конкурсів показує, що за два тижні ситуація ще може кардинально змінитися.

Інші учасники Євробачення 2018

Усього в конкурсі пісні Євробачення 2018 візьмуть участь 43 країни, у тому числі Австралія, яка розташована далеко від Європи, але при цьому отримала спеціальний дозвіл від організаційного комітету. До цього представники цієї далекої країни виступали вже тричі на Євробаченні, починаючи з 2015 року, і завжди займали досить непогані позиції – 3, 2 і 9 місця відповідно.

Також на конкурс повернулася Росія, яка минулого року відмовилася брати участь у конкурсі в Києві через скандал із російською представницею Юлією Самойловою. Тоді українська влада оголосила, що не пустить Самойлову до України через те, що вона незаконно виступала з концертом в окупованому Росією Криму. У цьому році Юлія Самойлова знову стала представницею Росії на Євробаченні 2018. Утім, поки що букмекери не особливо вірять у перемогу російської конкурсантки.

Крім того, на Євробаченні 2018 очікується низка камбеків від виконавців, що брали участь у попередніх конкурсах. Зокрема, Норвегію знову представить співак зі скрипкою Олександр Рибак, який переміг на Євробаченні 2009. Від Нідерландів вдруге удачу випробує співак Уэйлон, який вже представляв свою країну на Євробаченні – 2014 року в складі групи The Common Linnets, яка зайняла тоді 2-е місце.

Крім того, вже як повноправні учасники на Євробаченні 2018 виступлять низка виконавців, які брали участь у попередніх конкурсах як бек-вокалісти: Сезар Семпсон від Австрії був на підспівках у представників Болгарії в 2016 і 2017 роках (4 і 2 місця відповідно), представник тієї ж Болгарії Володимир Михайлов (на цей раз у складі групи EQUINOX) у 2017 році також допомагав на сцені представнику Болгарії. Представниця Великої Британії SuRie в 2015 і 2017 роках була на сцені разом із представниками Бельгії (обидва рази – 4 місце у фіналі), а представниця Словенії Леа Сірк у 2014 і 2016 роках була бек-вокалісткою у представників своєї країни (щоправда, обидва рази результати були не найкращими – 25 місце у фіналі і 14 місце в півфіналі).

У той же час, відразу низка країн в цьому році відмовилися від участі в конкурсі з тих чи інших причин – Андорра, Боснія і Герцеговина, Люксембург, Монако, Словаччина і Туреччина.

Також в 2018 році не відбудуться заплановані раніше дебюти на Євробаченні представників Ліхтенштейну і Косово. Не будуть виступати на конкурсі й представники Казахстану та Лівану, чий дебют обговорювався як можливий на Євробаченні 2018.

Фаворити Євробачення 2018

Найбільше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у представниці Ізраїлю Нетти Барзілай з піснею Toy, яка ще задовго до конкурсу зуміла підкорити серця слухачів по всьому світу своєю жартівливою піснею і кумедним «курячим танцем». Відео 25-річної співачки лише на офіційному каналі Євробачення в Youtube подивилися близько 16 млн людей.

Друге місце пророкують групі Еquinox з Болгарії з піснею Bones. Колектив був створений спеціально для конкурсу в цьому році й складається з 5 учасників, у тому числі бек-вокаліста торішнього представника Болгарії на конкурсі.

Третє місце, на думку букмекерів, має всі шанси зайняти Франція, яку представляє сімейний електро-поп-дует Madame Monsieur, який виконає пісню Mercy про актуальні нині для Європи проблеми біженців.

Шанси українського виконавця MELOVINа букмекери спочатку оцінювали не дуже високо, прогнозуючи йому місце за підсумками фіналу в кінці двадцятки – на початку тридцятки. Втім, після першої репетиції ставки на представника України на Євробаченні 2018 трохи підросли, а згодом усе ще може змінитися в ту чи іншу сторону.

Варто зазначити, що найбільше за історію проведення Євробачення на конкурсі вдавалося перемагати представникам Ірландії – 7 разів. Представники Швеції вигравали 6 разів, Великої Британії, Франції і Люксембургу (останній в цьому році не бере участь в конкурсі) – по 5 разів. Нідерланди перемагали 4 рази, Ізраїль, Данія і Норвегія – по 3 рази, Австрія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія, Італія і Україна – по 2 рази. Інші країни або перемагали по одному разу, або не перемагали зовсім.

При цьому найбільше в конкурсі брала участь Німеччина – 61 раз, а найчастіше у топ-5 потрапляла Велика Британія.

Особливості Євробачення 2018 в Лісабоні

Два півфінали та гранд-фінал Євробачення 2018 пройдуть 8, 10 і 12 травня відповідно.

При цьому сцена Євробачення 2018 року, яку вже здали під репетиції учасників конкурсу, буде нагадувати величезний корабель. Також на конкурсі в Португалії очікується потужне світлове шоу.

Напередодні конкурсу Європейський мовний союз, який є організатором "Євробачення", змінив правила підрахунку голосів національних журі. Згідно з новими правилами, тепер голос кожного члена журі буде "важити" менше, ніж в сумі з голосами інших членів журі.

При цьому організатори Євробачення-2018 вже розповсюдили список предметів, які заборонені на території проведення шоу, і окрім звичних вибухівки, наркотиків, зброї, алкоголю до списку потрапили досить несподівані речі. Наприклад, не можна буде проносити парасольки, м'ячі для гольфу, сходи, шоломи і... скотч. Під заборону також потрапили моноподи для селфі, мікрофони, чашки, візки для покупок, а також політична агітація або будь-яка інформація дискримінаційного змісту.

Євробачення 2018 стане для України вже 15-м, починаючи з 2003 року. За цей час представники нашої країни пропускали конкурс тільки 1 раз – в 2015 році через складну ситуацію в країні через російську агресію на Донбасі і в Криму. Усі попередні 14 разів представники України виходили у фінал Євробачення. Перемогу Україні приносили співачки Руслана та Джамала в 2004 і 2016 роках відповідно, і за іронією долі свої найгірші результати українські виконавці показували на наступний рік після переможного Євробачення – Гринджоли з піснею «Разом нас багато», виведені на конкурс на хвилі Помаранчевої революції, у 2005 році зайняли лише 19 місце, а рок-гурт O.Torvald на домашньому Євробаченні 2017 року посіла лише 24 місце, що стало найгіршим результатом для України за всю історію участі в Євробаченні.