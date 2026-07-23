Це буде боді-горор: вийшов новий трейлер 'Глиноликого' про лиходія з кіновсесвіту DC

В український прокат фільм вийде 22 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Studios показала новий трейлер боді-горора "Глиноликий" (Clayface), що познайомить глядачів з новим лиходієм з всесвіту DC Comics.

В центрі сюжету – красень Метт Гейґен, який проходить шлях від вуличного хлопця до висхідної зірки Голлівуду. Та його стрімкий злет обривається після сутички з місцевим кримінальним авторитетом, що залишає Метта жахливо понівеченим. Втративши все, він погоджується на експериментальне лікування, яке повертає йому колишню зовнішність, але натомість стирає межу між реальністю та маренням. Одержимість помстою поступово перетворює Метта на чудовисько.

Головну роль у стрічці зіграв валійський актор Том Ріс Гарріс ("Джентльмени", "Сісі і я", "Кандагар", серіал "Білі лінії").

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Також у фільмі задіяна Наомі Акі ("Мікі-17", "Кліпни двічі", "Пробач, дівчинко"), яка втілила образ маргінальної вчений Кейтлін Корр, що й провели небезпечний експеримент над Меттом. Натомість Макс Мінгелла ("Соціальна мережа", "Березневі іди", "Вавилон") зіграв детектива поліції Готема Джона Бореллі, з яким зустрічається Кейтлін.

Крім того, у стрічці зіграли Едді Марсан ("Форсаж: Гоббс та Шоу", "Джентльмени", "Гнів людський", "Емі Вайнгауз: Back To Black"), Давид Денсік ("Дівчина з татуюванням дракона", "Шпигун, вийди геть!", серіали "Чорнобиль", "Каштановий чоловічок"), Ненсі Керролл (серіали "Корона", "Дипломатка") та Джошуа Джеймс ("Темні часи", серіали "Індустрія", "Андор"), але імена їхніх персонажів поки не розкриваються.

Автором сюжету і одним зі сценаристів "Глиноликого" став американський горор-режисер Майк Фленаґан ("Окулус", "Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів").

Зняв стрічку англійський режисер Джеймс Воткінс ("Райське озеро", "Жінка в чорному", "Не говори зі злом").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 22 жовтня 2026 року, хоча спочатку він мав бути представлений публіці на початку вересня.

Зауважимо, що перші два повнометражні фільми з оновленого кіновсесвіту DC від Джеймса Ганна – "Супермен" і "Супергерл" – були доволі яскраві, веселі та навіть в якійсь мірі карикатурні. Можливо, "Глиноликий" нарешті зможе повернути до фільмів за коміксами DC трохи більше похмурих фарб.

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