Вийшов трейлер екранізації 'Різдвяної пісні' з Джонні Деппом в ролі Скруджа (відео)

В український прокат новий фільм від Тая Веста вийде 12 листопада 2026 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер різдвяного фентезі "Ебенізер" (Ebenezer), що є нової екранізацією класичного оповідання Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня".

В центрі сюжету твори – старий черствий скнара Ебенізер Скрудж, який зневажає свята та усіх навколо. Однієї ночі, напередодні Різдва, до нього навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи Минулого, Теперішнього і Майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості та добросердя.

У новій екранізації образ Скруджа втілив Джонні Депп ("Едвард Руки-ножиці", "Що гнітить Гілберта Грейпа", "Страх і огида в Лас-Вегасі", "Сонна лощина", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", франшиза "Пірати Карибського моря").

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Тим часом, молодого Ебенізера зіграв Артур Конті ("Бітлджюс Бітлджюс", серіал "Дім Дракона").

Також у фільмі зіграли Руперт Ґрінт (Рон Візлі у франшизі "Гаррі Поттер", "Стукіт у двері", серіал "Дім з прислугою"), Ієн Мак-Келлен (франшизи "Люди ікс", "Володар перснів", "Хоббіт"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Нічні звірі", "Смерть Сталіна", серіал "Режим"), Дейзі Рідлі ("Дочка болотного короля", франшиза "Зоряні війни"), Сем Клафлін ("До зустрічі з тобою", франшиза "Голодні ігри", серіали "Гострі картузи", "Дейзі Джонс і шістка") та Тремелл Тіллман ("Місія неможлива: Фінальна розплата", "Людина-павук: Абсолютно новий день", серіал "Розрив").

Зняв стрічку американський режисер Тай Вест, найбільш відомий за горор трилогією Х ("Ікс", "Перл", "МаХХХін").

Зйомки проходили на початку 2026 року в Лондоні та Дубліні.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 12 листопада 2026 року під локалізованою назвою "Скрудж і духи Різдва".

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