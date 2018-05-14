"Це мій рай": французький співак записав зворушливу пісню про Україну (відео)

Виконавець активно підтримує військових на Донбасі і живе у нашій країні вже три роки.

Французький співак Поль Манондіз записав нову україномовну пісню "Мій рай".

Трек виклали на YouTube-каналі MVUA в понеділок, 14 травня.

У цій композиції артист зізнається в коханні Україні. За словами артиста, Україна стала не просто другим домом для нього, а справжнім раєм.

Пісня "Мій рай" увійде в україномовний альбом Поля Манондіза, який вже зовсім скоро побачить світ.

Зазначимо, що це не перша україномовна пісня француза. Виконавець активно підтримує військових на Донбасі і живе в нашій країні вже три роки. Раніше він виконав українську народну пісню "Вирушали хлопці", яку присвятив українським військовим, які захищають Україну на Донбасі.