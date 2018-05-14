"Це мій рай": французький співак записав зворушливу пісню про Україну (відео)
21:44, 14 травня 2018Суспільство
4481 0
Виконавець активно підтримує військових на Донбасі і живе у нашій країні вже три роки.
Пісня "Мій рай" увійде в украиноязычнй альбом Поля Манондіза / прес-служба Поль Манондиз
Французький співак Поль Манондіз записав нову україномовну пісню "Мій рай".
Трек виклали на YouTube-каналі MVUA в понеділок, 14 травня.
У цій композиції артист зізнається в коханні Україні. За словами артиста, Україна стала не просто другим домом для нього, а справжнім раєм.
Пісня "Мій рай" увійде в україномовний альбом Поля Манондіза, який вже зовсім скоро побачить світ.
Зазначимо, що це не перша україномовна пісня француза. Виконавець активно підтримує військових на Донбасі і живе в нашій країні вже три роки. Раніше він виконав українську народну пісню "Вирушали хлопці", яку присвятив українським військовим, які захищають Україну на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter