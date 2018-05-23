"Мені нічим платити за квартиру": співак Іво Бобул поскаржився на злидні (відео)

За його словами, зараз у нього бувають такі часи, коли немає грошей на продукти і оплату рахунків.

Народний артист України Іво Бобул сьогодні ледве зводить кінці з кінцями, нерідка звертаючись за допомогою до старих друзів по цеху.

Про це він заявив в авторській програмі головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна". За його словами, зараз у нього бувають такі часи, коли немає грошей на продукти і оплату рахунків.

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«Вже не ті ціни, які були, коли ми працювали. Вже ті ціни називати не можна, тому що просто люди бідні, не запросять. Вже половина навіть з того, що отримували, ось, половина того, може бути. Немає чим за квартиру платити, тому що просто немає. Мене життя трошки підкосило... Допомагають. Саша Сєров допомагає, тут хлопці допомагають, як тільки можуть. Бувають якісь концерти, їздимо цими клубами старими. За кордон зараз поїду, тому що запросили. Їджу трошки поспівати і заробити кілька копійок для життя. Ситуація дуже складна у мене. Начебто, здавалося б, співак такий, видний», – заявив Бобул.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Бобул приголомшив фанатів заявою про намір балотуватися на пост президента наступного року. "Зараз збираю фінанси, в першу чергу. А, ну, народ підтримає, я це 100% знаю. Навіть не сумніваюся в цьому", - сказав співак.