"Народ підтримає, я це 100% знаю": співак Іво Бобул йде у президенти (відео)

Співак Іво Бобул заявив про свої президентські амбіції.

Народний артист України Іво Бобул приголомшив фанів заявою про намір балотуватися на посаду президента наступного року.

"Зараз збираю фінанси, першою чергою. А, ну, народ підтримає, я це 100% знаю. Навіть не сумніваюся у цьому", - сказав співак в ефірі каналу 112 Україна.

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На запитання ведучої, за кого їй краще голосувати, за актора Володимира Зеленського, музиканта Святослава Вакарчука чи артиста Іво Бобула, він відповів, що "Ми втрьох зустрінемося у другому турі й вирішимо".

Говорячи про свою команду на виборах, Бобул сказав, що не хоче розсекречувати імена, але зазначив, що йому теба зустрітися з Трампом.

"Мені треба зустрітися з Трампом (сміється), поїхати до нього в США і попросити в нього допомоги. Він співав мою пісню, тож допоможе", - додав він.

Зазначимо, для реєстрації кандидата на виборах треба внести заставу в сумі 2,5 млн грн. Ці гроші повернуть лише в тому випадку, якщо кандидат пройде у другий тур чи виграє вибори.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше про свої президентські амбіції розповіли шоумен Володимир Зеленський та лідер ОЕ Святослав Вакарчук.

22 травня артист Олег Винник розповів, за якої умови взяв би участь у президентських виборах.