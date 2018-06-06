Валентин Резніченко: Дніпропетровська ОДА вперше зводить багатоповерхівку під соціальне житло

У Слобожанській громаді Дніпропетровської області зводять сучасну та комфортну дев’ятиповерхівку.

Про це повідомив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко. За його словами, у нових квартирах житимуть люди, які стояли в черзі на отримання житла. Нині підрядники зводять вже восьмий поверх будівлі та утеплюють фасад.

«Слобожанська громада – одна з лідируючих в Україні, адже вона активно розвивається. У 2016 році Президент України Петро Порошенко відкрив там сучасний дитсадок на 220 місць, зведений «з нуля». Нині поруч будуємо спорткомплекс та дев’ятиповерхівку для 106 родин, які стоять в черзі на отримання житла. Все це – результат децентралізації влади», – розповів Валентин Резніченко.

Підрядники вже звели сім поверхів будинку для черговиків, встановили там вікна, частково облаштували електромережу, індивідуальне опалення, водопостачання, вентиляцію та каналізацію. Зараз вони будують вже восьмий поверх, утеплюють фасад, в квартирах укладають плитку та шпаклюють стіни. Пізніше клеїтимуть шпалери, встановлять сантехніку і кухонні плити. У кожному з двох під’їздів будуть теплові насоси, ліфти та підйомники.

За даними представника виконкому Слобожанської селищної ради Таміли Жорняк, житло в цьому будинку отримають 106 сімей воїнів АТО, вчителів, медиків, багатодітних, інвалідів, одиноких матерів, дітей-сиріт.

Загальна площа новобудови – понад 10 тис. квадратних метрів. У ній буде 54 однокімнатні, 34 двокімнатні та 18 трикімнатних квартир.

Поруч з будинком облаштують дитячі майданчики, заасфальтують доріжки та висадять дерева. Всі роботи планують завершити у 2018 році.