Помер Льонька з відомого фільму "Любов і голуби"
17:06, 08 червня 2018Суспільство
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Актор Ігор Лях помер у віці 55 років.
Помер актор Ігор Лях / фото facebook.com
Радянський та російський актор театру і кіно, заслужений артист РФ Ігор Лях помер на 56-му році життя.
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Про це у Facebook повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька. "Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях", - написала вона.
У 1984 році Лях знявся у знаменитій радянській комедії Володимира Меньшова "Любов і голуби", де зіграв сина головних героїв - Василя і Надії - Льоньку. Ця роль принесла йому популярність.
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