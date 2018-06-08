Помер Льонька з відомого фільму "Любов і голуби"

17:06, 08 червня 2018
Суспільство
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Помер актор Ігор Лях / фото facebook.com

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Про це у Facebook повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька. "Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях", - написала вона.

У 1984 році Лях знявся у знаменитій радянській комедії Володимира Меньшова "Любов і голуби", де зіграв сина головних героїв - Василя і Надії - Льоньку. Ця роль принесла йому популярність.

Як повідомляв УНІАН, у Франції у своєму готельному номері був знайдений мертвим відомий американський телеведучий, письменник і зоряний шеф-кухар Ентоні Бурден.

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Теги: #смерть#актор