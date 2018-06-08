Помер Льонька з відомого фільму "Любов і голуби"

Актор Ігор Лях помер у віці 55 років.

Радянський та російський актор театру і кіно, заслужений артист РФ Ігор Лях помер на 56-му році життя.

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Про це у Facebook повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька. "Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях", - написала вона.

У 1984 році Лях знявся у знаменитій радянській комедії Володимира Меньшова "Любов і голуби", де зіграв сина головних героїв - Василя і Надії - Льоньку. Ця роль принесла йому популярність.

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