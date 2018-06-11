"У мене все чудово": Лобода розповіла про батька своєї другої дитини

Співачка Світлана Лобода розповіла, що пологи були дуже легкими і тривали п'ять годин.

Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу дочку, замислюється про ще одну дитину.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню "Московский комсомолец". За словами співачки, під час другої вагітності вона вирішила, що народить ще сина.

"Спочатку, звичайно, дуже хотіла хлопчика, коли дізналася, що вагітна. Але вся сім'я у мене сильно хотіла дівчинку. Моя донечка вимагала: мама, тільки хочу сестричку! І, коли ми дізналися, що у нас все-таки буде сестричка, щастя було багато, я з цією думкою звиклася за тиждень і вирішила, що хлопчик буде після. Встигнемо ще", - зізналася Лобода.

Співачка розповіла, що пологи були дуже легкими і тривали п'ять годин. "Дуже легко народила. В Америці народжувати мені було дуже добре", - зазначила вона.

Через два тижні після пологів Світлана Лобода залишила новонароджену дитину в США і вирушила до Москви на "Премію МУЗ-ТВ 2018. Трансформація", де, до речі, стала найкращою виконавицею.

"Я залишила все, що потрібно, на тиждень вперед, хоча прилетіла всього на два дні. Своє грудне молоко", - зазначила артистка.

Світлана Лобода також розповіла про свої творчі плани. "У мене є мета стати артистом номером один дуже довгий час, і, може, не лише в одній або двох країнах, а йти і далі. Тому я ретельно вивчаю англійську мову, спілкуюсь з правильними людьми, шукаємо менеджерів. Може, щось і вийде", - поділилася співачка.

А на питання, коли ж вона розсекретить другого батька дитини, Лобода відповіла: "Коли-небудь... коли-небудь.... У мене все чудово".

Нагадаємо, що шанувальники підозрюють, що "молодим батьком" може виявитися 55-річний Тілль Ліндеманн. З ним співачка познайомилася на фестивалі "Спека" в Баку влітку минулого року.