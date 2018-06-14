Тіна Кароль з'явилася у новому образі - брюнетки з коротким волоссям (фото, відео)

Співачка виконала головну роль у фільмі «Колишні».

Тіна Кароль виконала головну роль у короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова «Колишні». Співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати стосунки зі своїм новим хлопцем, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх коханих.

«Колишні» – це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито нелегкий вибір людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає його завтрашній день», – говорить Viva автор ідеї фільму Вікторія Лезіна.

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У кіношному амплуа Тіну Кароль не впізнати: без червоної помади і в чорній перуці, співачка максимально змінилася для фільму. Незмінним залишився тільки її пронизливий погляд.

«Тіна Кароль – характерна актриса, вона існує у фільмі на межі ігрового і документального кіно», – говорить режисер фільму Євген Баранов.

Робота над фільмом триває, прем'єра запланована в 2019 році.

Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото. На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх - білий топ.