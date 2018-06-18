Любов і боротьба: "Океан Ельзи" показав новий кліп "В небо жене" (відео)

Рокери випустили атмосферний музичний відео про стосунки двох коханців.

У мережі з'явився кліп на пісню «В небо жене» від культового українського рок-гурту «Океан Ельзи».

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Ця композиція була написана Святославом Вакарчуком під час його навчання в США.

Кліп знімався в минулому місяці в Києві. Його режисером виступила Ганна Бурячкова. У ролику розповідається історія протистояння двох закоханих, які мають на рингу вирішити, кому дістанеться велика грошова винагорода. За словами режисера, у цій бійці закладена метафора.

«Для мене ця пісня з першого прослуховування щаслива і болюча одночасно. Хотілося метафорично показати, через що проходять закохані люди, які, можливо, занадто швидко стали один для одного цілим світом. Іноді, для того, щоб «передивитися» свою любов, треба пройти крізь вогонь стосунків. І тільки після цього зрозуміти, наскільки важливо бути поруч і підтримувати світло і темряву близької людини», - прокоментувала Бурячкова.