"Живий скелет": у мережі шоковані хворобливим виглядом відомої української телеведучої (фото)

Дописників стривожив надто худорлявий вигляд Фреймут.

Українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим видом на фото з концерту співачки Бейонсе.

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На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією фотографій з Лондона, куди вона вирушила з мамою та донькою.

"Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Бейонсе — за подив. Вона ідеальна", – підписала фото Фреймут.

Дописники одразу ж розкритикували знімки ведучої, точніше, її надто хворобливий вигляд: "Худа і злюча", "Живий скелет", "Жах!", "Скелет", "Сильно худа".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українську телеведучу Ольгу Фреймут звинуватили в тому, що вона знову влаштувала скандал своїм критиканткам. Вона приїхала на роботу до двох коментаторів, які залишили невтішні відгуки під її фото.