Лобода розсекретила ім'я новонародженої доньки

11:03, 16 липня 2018
Суспільство
1051 0
Лобода народила доньку в травні / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте такожЛобода похвалилася фігурою після пологів (фото)

Дівчинка отримала ім'я Тільда, розповіла артистка в інтерв'ю російському виданню Hello.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн - батько новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки - 3 кг, зріст - 48 см.

Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Світлана Лобода