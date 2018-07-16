Лобода розсекретила ім'я новонародженої доньки
11:03, 16 липня 2018Суспільство
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Хто батько дитини, Лобода не розповіла досі.
Лобода народила доньку в травні / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода вперше розповіла про те, як назвала свою молодшу доньку.
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Дівчинка отримала ім'я Тільда, розповіла артистка в інтерв'ю російському виданню Hello.
Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн - батько новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки - 3 кг, зріст - 48 см.
Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.
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