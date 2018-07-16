Лобода розсекретила ім'я новонародженої доньки

Хто батько дитини, Лобода не розповіла досі.

Українська співачка Світлана Лобода вперше розповіла про те, як назвала свою молодшу доньку.

Читайте такожЛобода похвалилася фігурою після пологів (фото)

Дівчинка отримала ім'я Тільда, розповіла артистка в інтерв'ю російському виданню Hello.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн - батько новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки - 3 кг, зріст - 48 см.

Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.