Відомий "холостяк" став першим учасником нового сезону "Танців з зірками" (фото)

Відомий холостяк візьме участь у легендарному проекті.

Телеканал 1+1 розпочав #танціззіркамиchallenge, у межах якого учасники нового сезону легендарних "Танців з зірками" передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у проекті. В результаті зіркового челенджу вся країна дізнається імена учасників, які будуть підкорювати глядачів своїми запальними танцями на паркеті у новому сезоні вже цієї осені.

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Розпочав #танціззіркамиchallenge та першим розсекретив свою участь у проекті грузинський красень, улюбленець жінок та один із найвідоміших холостяків країни Іраклі Макацарія, передає "1+1".

Продюсер і фіналіст грузинської версії "Танців з зірками" зізнався, що з'явиться в новому сезоні українського проекту у ролі учасника, та передав челлендж українській телеведучій Марії Єфросиніній.



Цікаво, що в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. Уже цієї осені глядачі зможуть голосувати за 14 зіркових учасників та насолоджуватись їхніми запальними танцями на паркеті.

Нагадаємо, за правилами проекту, професійні танцюристи складають пари українським зіркам, які на очах у телеглядачів під час прямих ефірів повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Виконання танцювальних композицій оцінюють телеглядачі і професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу. Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов, а ось імена зіркових учасників та танцівників поки тримаються у суворій таємниці.

Крім того, продюсери заінтригували глядачів можливою участю в проекті зірки американської версії шоу.