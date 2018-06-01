«Відкрите листування» Ющенка і Тимошенко переросло на сперечання

Здавалося б, керівники держави мали б в останні дні синхронно радіти. Адже чорні хмари, що нависли над країною на початку минулого тижня, благополучно розійшлися – Росія в особі Газпрому не виконала своїх зловісних погроз і відновила рівень подання газу в українську трубу. Проте взаємини між Президентом і прем`єр-міністром після цього не тільки не поліпшились, але погіршали ще більше – до небачених з вересня 2005 року масштабів.

Все змішалося в будинках на Банковій і Грушевського

Перебуваючи в поїздці середньоазіатськими країнами наприкінці минулого тижня Віктор Ющенко в дуже різкій формі розкритикував Юлію Тимошенко. «Мені набридає ця політика авантюр і інтриг», - заявив, зокрема, Президент на прес-конференції в Душанбе з приводу дій голови уряду. Чим же Юлія Володимирівна так дошкулила Віктору Андрійовичу?

Поштовхом для наведених і інших невтішних епітетів Ющенка на адресу Тимошенко став лист прем`єр-міністра, розміщений на сайті Кабміну 6 березня. У цьому «відкритому посланні» до Президента містилися як завуальовані, так і явні критичні зауваження щодо певних заяв і дій Віктора Ющенка.

Зокрема, Юлія Тимошенко в листі наголосила, що переговори українського уряду з російською стороною з газових питань «не припинялися ні на день з початку лютого 2008 року». Ця репліка стала відповіддю прем`єра на оприлюднене напередодні в ЗМІ звернення голови держави з вимогою до Кабміну про відновлення переговорів з Росією з питань постачань російського газу до України і розрахунків за нього.

Також у документі констатувалося, що постачання газу до країни повністю відновлене – «завдяки зусиллям уряду». Зрозуміло, що такий пасаж був сприйнятий на Банковій, м`яко кажучи, без захоплення. Оскільки Тимошенко не згадала внесок Президента у вирішення газового конфлікту і приписала успіх тільки собі одній. До речі, в підсумковій недільній інформаційній програмі на «Інтері» було кілька разів заявлено, що газова криза залагоджена стараннями виключно Президента Ющенка, котрий домовився про все телефоном із своїм російським колегою.

Але ще неприємнішою для Віктора Ющенка, мабуть, виявилася та частина листа прем`єр-міністра, де остання висловила свою незгоду з рядом умов угоди, досягнутої в лютому російським і українським президентами в Москві. Реалізація цих положень призведе, на думку Юлії Тимошенко, до збереження корупційних схем і зловживань, банкрутства НАК «Нафтогаз України» і суперечитиме національним інтересам.

На згаданій прес-конференції в Душанбе Віктор Ющенко особливо жорстко прокоментував саме ці закиди в листі Юлії Тимошенко. Він зазначив, що домовленість з Володимиром Путіним полягала в тому, що єдиною ціною на 2008 рік буде 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу. Тому Президент назвав «виключною брехнею» заяви про існування інших домовленостей про 312 доларів (у листі прем`єр-міністра йдеться про її незгоду купувати в першому кварталі російський газ за ціною 315,6 доларів).

Щоправда, про ще один бік критики в листі Юлії Тимошенко – її незгоду на створення нових посередницьких структур замість нинішніх – заяви Президента були не дуже виразні. Не додалося ясності в цьому питанні і після публікації в ЗМІ текста директив, які Ющенко давав уряду на переговорний процес з Російською Федерацією. Що, до речі, є безпрецедентним кроком, здатним завдати шкоди інтересам Києва, – адже переговори з Москвою не завершені і будуть продовжені цього тижня, а «карти» українського уряду вже відкриті.

У цих директивах Президента дається, хай, і з застереженнями, але «добро» на створення посередницьких фірм (СП-1 і СП-2). Причому, хоча в документі і зазначено, що ці спільні підприємства утворюються «в разі потреби», але потім записано – вже без будь-яких «якщо» - що «частка ВАТ «Газпром» в цьому підприємстві повинна становити не менше 25%, але не більше 50%». Чи не так, доволі дивне «напутство» українським переговорникам? Адже Юлія Тимошенко багато разів і привселюдно заявляла, що головним завданням для України є звільнення від корупційних посередників між «Газпромом» і «Нафтогазом» - і без створення жодних нових посередницьких структур?

“Я вам пишу, чего же боле”...

Проте ще дивнішим для рядових українців, які з дедалі більшою тривогою спостерігають за дедалі вищим протистоянням між Ющенком і Тимошенко, напевно, став інший коментар обуреного Президента. Він висловився з негативною оцінкою також щодо самої форми критики прем`єр-міністра – у вигляді відкритого листа. «Я не є прихильником стосунків президента і прем`єра через пошту. Ми кожен тиждень зустрічаємося по декілька разів, і якщо прем`єр-міністр переслідує не піар, а організацію конкретної роботи, в тому числі й по темі газового ринку, це можна було зробити на двосторонній основі», - заявив з цього приводу Віктор Ющенко.

Президент висловлює своє незадоволення тим, що Юлія Тимошенко вдалася до досить дивної форми спілкування у вигляді письмового послання. Щоправді, цим самим давно і активно займаються Президент і його Секретаріат.

Починаючи з другої половини лютого, не проходило, мабуть, і дня, щоб на світ не з`являлися якісь нові листи або телеграми з повчаннями і докорами, адресовані Юлії Тимошенко. Ось, наприклад, про що писав Президент керівникові уряду позаминулого тижня.

У своїй телеграмі від 26 лютого він «звертає увагу прем`єр-міністра на невиконання (нею) домовленостей» двох президентів щодо газу. І зобов`язує Юлію Тимошенко про виконання його вимог «особисто доповісти до 9-ї години 27 лютого» (до Президента їздив тоді Олександр Турчинов).

27 лютого Віктор Ющенко вже в листі до Юлії Тимошенко «підкреслює, що вимушений звернути її увагу на незадовільний стан» справ з виплатами внесків в Ощадбанку. І вимагає вжиття невідкладних заходів.

А 28 лютого Ющенко надіслав Тимошенко послання з цілим букетом претензій до неї. Президент констатував «фактичне усунення Уряду від назрілих проблем» (як?..) В листі йшлося про недостатнє фінансування Міноборони, про проблеми з будівництвом доріг під чемпіонат з футболу в 2012 році, про необхідність виділення коштів на випуски телепрограм для державних потреб, про необхідність збалансувати фінансові потоки «Нафтогаза», про збільшення бюджетного фінансування на відшкодування ПДВ і про багато інших «проколів» уряду.

Виходить, Президент і не знав про те, що від його імені вже давно і масово надсилаються відкриті послання критичного характеру до голови уряду?..

Пани б`ються...

Такі ось «чудові» відносини між першими особами держави мають місце сьогодні. Час від часу Юлія Володимирівна з Віктором Андрійовичем демонструють народу з екранів телевізорів свою нібито велику дружбу. Пригадаємо, як вони обнімалися і цілувалися 23 лютого, коли у Ющенка був день народження! Або зовсім недавня сценка – Президент і прем`єр 9 березня поряд йдуть до пам`ятника Тарасу Шевченку, і Юлія Тимошенко щось дуже весело «щебече» своєму супутнику.

Втім, у експертів і журналістів вже давно прохолов навіть слід ілюзій щодо «любові» між Ющенком і Тимошенко. Вельми показовим в цьому плані не так давно був випадок, коли Юлія Володимирівна «на прохання журналістів» (як такі прохання організовуються, в журналістських кругах відомо) прокоментувала указ Президента, що зобов`язує прем`єр-міністра зустрічати і проводжати голову держави в аеропорту. Тимошенко з посмішкою відповіла, що вона, мовляв, із задоволенням проводжатиме і зустрічатиме Віктора Андрійовича. Після слова «проводжати» присутні на прес-конференції журналісти вибухнули дружним реготом.

Юлія Володимирівна вирішила скинути з себе маску. В одному з інтерв`ю вона сказала: «Доведеться обов`язково прибрати встановлене за останні десять років двовладдя в країні. Або посаду прем`єра, або посаду президента з нової Конституції потрібно точно прибрати». Прем`єр-міністр також висловила певність, що політичні сили, представлені в нинішньому парламенті, проголосують за зміни до Конституції, які регламентують перехід України до статусу чисто парламентської республіки. Це вельми недвозначний натяк на можливість ситуативного альянсу БЮТ і Партії регіонів з цього питання.

Перебуваючи 10 березня в Брюсселі, Юлія Тимошенко ще раз озвучила свою ідеюпро реформування Конституції і наголосила, що «шанс пройти через парламент має тільки парламентська форма правління».

Таким чином, політична напруга в країні досягла в ці дні критичного рівня. Зрозуміло, що вже незабаром має відбутися щось вельми неординарне. Яким саме буде фінал бійки між Ющенком і Тимошенко, сказати важко. Але те, що нічого доброго чекати від цього, принаймні, на найближчу перспективу державі Україна та її народові не варто – це точно. Оскільки політична криза обіцяє лише погіршення ситуації в економіці і соціальній сфері.

Юрій Глухов