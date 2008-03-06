Тимошенко написала Ющенку про те, з чим вона не може погодитись

Уряд контролює ситуацію на газовому ринку України і здатен повною мірою забезпечити енергетичну безпеку України, захистити її економічний суверенітет.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, про це йдеться у листі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА у відповідь на звернення глави держави стосовно ситуації в газовій сфері, опубліковане в засобах масової інформації.

Зокрема, у листі Ю.ТИМОШЕНКО, повний текст якого наводить прес-служба, прем’єр стосовно вимоги негайно поновити переговори між НАК „Нафтогаз України” та російською компанією „Газпром” і нормалізувати стосунки у газовій сфері, інформує, що такі переговори не припинялися ані на день з початку лютого 2008 року.

“5 березня 2008 року, завдяки зусиллям уряду, постачання газу в Україну повністю відновлено. При цьому ми не відступили ані на крок від національних інтересів України”, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона повідомляє Президенту: “Зусиллями минулого уряду та наближених до нього бізнес-структур, які паразитували на національних інтересах України, ринок газу в країні на сьогодні фактично зруйнований. Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України” свідомо і цілеспрямовано майже доведена до банкрутства. Баланс газу - відсутній. Станом на кінець 2007 року не було підписано жодної угоди на постачання газу в Україну. Вся галузь загалом корумпована посередниками, що працювали на газовому ринку України і сьогодні намагаються на ньому залишитися”.

Натомість, пише Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні, завдяки діяльності уряду та нового керівництва НАК „Нафтогаз України”, компанію “вдалося врятувати” від знищення, нормалізувати управління галуззю, переконати російських партнерів у необхідності детінізації газового ринку. Водночас Генеральна прокуратура України розпочала розслідування масштабних зловживань з боку колишнього керівництва НАК „Нафтогаз України”.

“Уряд цілком контролює ситуацію, і відповідає за забезпечення газом населення та промисловості країни, безперебійне постачання російського газу до Європи через територію України. Я переконана, що у найближчі дні нам вдасться дійти згоди з російськими партнерами щодо укладання контрактів та взаємних розрахунків, ліквідації сумнівних посередників, виключення інцидентів та непорозумінь у майбутньому”, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголошує, що як прем’єр-міністр України, цілком погоджується з Президентом і підтримує його у прагненні нормалізувати ситуацію на газовому ринку України, виключити будь-які непорозуміння. “Також я підтримую і буду виконувати домовленості між Президентами України та Російської Федерації від 12 лютого у тій частині що стосуються доцільності негайної нормалізації відносин між нашими країнами у газовій сфері”, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте, за її словами, Кабінет Міністрів не може погодитися з деякими умовами цих домовленостей, а саме:

- закупівля в першому кварталі 2008 року російського природного газу за ціною 315,6 доларів США за тисячу кубометрів газу з попередньою передоплатою;

- заміна одного посередника іншим шляхом створення спільного підприємства (СП-2) для реалізації всього імпортованого та газу власного видобутку на внутрішньому ринку України;

- відсторонення НАК „Нафтогаз України” від можливості балансування та розподілу газу на внутрішньому ринку України шляхом укладання угод та постачання газу СП-1 (імпортером газу) та СП-2.

“Реалізація цих умов, на переконання уряду, керівництва НАК „Нафтогаз України” та незалежних експертів, призведе до збереження корупційних схем та зловживань, банкрутства НАК „Нафтогаз України” і буде суперечити національним інтересам.

З огляду на це уряд пропонує ряд додаткових заходів, що дозволять нам захистити інтереси України, ліквідувати передумови для корупції на газовому ринку і врахувати логічні, прозорі та законні інтереси російського „Газпрому”, - заявляє прем’єр-міністр.

В цьому контексті вона повідомляє, що уряд доручив НАК „Нафтогаз України” провести переговори щодо укладення прямих договорів про постачання газу з компанією „Газпромекспорт” без створення будь-яких додаткових спільних підприємств, і що НАК „Нафтогаз України” на сьогодні готовий самостійно реалізовувати газ на внутрішньому ринку України без будь-яких посередників.

“Я переконана, що ми вирішимо всі проблеми з постачанням газу, якщо вище керівництво України буде виступати з єдиною консолідованою позицію на міжнародному рівні, яка базується виключно на захисті національних інтересів нашої держави”, - наголошує прем’єр-міністр у листі до Президента України.