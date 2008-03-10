Тимошенко переконує ЄС, що президентська форма правління не має шансів в Україні

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконує, що Верховна Рада України підтримає зміни до Конституції, які передбачатимуть перетворення України на парламентську республіку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам”.

“Шанс пройти через парламент має тільки парламентська форма правління”, - сказала прем’єр, додавши, що на її думку, президентська форма правління не одержить підтримки українських депутатів.

Глава уряду України наголосила, що конституційна реформа в Україні назріла, оскільки на сьогодні фактично існують дві виконавчих гілки влади: одна, очолювана Президентом, інша – прем’єр-міністром. Ю.ТИМОШЕНКО додала, що зараз в Україні щодня проходять дискусії щодо того, яку форму державного управління обрати, і, на жаль, досить часто погляди тих чи інших політичних команд на це питання змінюються залежно від того, де перебувають політики: при владі, чи в опозиції. “Це – неправильно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що її команда не змінює поглядів і вважає, що і президентська, і парламентська форма державного устою можуть бути ефективними, якщо вони правильно вибудувані, з необхідною системою стримувань та противаг.