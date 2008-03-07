Ющенко оприлюднив домовленості з Путіним

Оприлюднено Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА № 165/2008 “Про затвердження Директив делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співробітництва в газовій сфері”.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом від 26 лютого 2008 року Кабінету міністрів України і НАК «Нафтогаз України» належить забезпечити результативний переговорний процес з урядом Російської Федерації та ВАТ «Газпром» стосовно реалізації домовленостей президентів України та РФ В.ЮЩЕНКА Володимира ПУТІНА щодо переходу на прямі схеми співробітництва в газовій сфері.

Під час переговорів делегація має керуватися Конституцією України, законами України, положеннями Указу Президента України від 14 лютого 2008 року № 122 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу» і цими Директивами.

При проведенні відповідних переговорів слід неухильно керуватися такими домовленостями президентів України та Росії від 12 лютого 2008 року:

– українська сторона (НАК «Нафтогаз України») забезпечить, починаючи з 14 лютого 2008 року, належні розрахунки за поставлений у 2006 році газ за ціною 95 доларів і у листопаді, грудні 2007 року за ціною 130 доларів за 1000 кубометрів на українсько-російському кордоні;

– українська сторона (НАК «Нафтогаз України») у 2008 році буде отримувати газ на українсько-російському кордоні за ціною 179,5 доларів за 1000 кубометрів і забезпечить належні розрахунки за поставлений газ;

– НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» протягом 2008 року перейдуть на прямі прозорі поставки газу без участі посередників «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго»;

– перехід на пряму схему постачання середньоазійського газу в Україну буде відбуватися без будь-якої шкоди для комерційних інтересів НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», які вони мають в рамках існуючої схеми поставок;

– НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» створять робочу групу, яка із залученням уповноважених представників «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго» протягом лютого – березня 2008 року проведе аудит поставок-платежів «РосУкрЕнерго» на український ринок та європейським споживачам у 2006, 2007 та 2008 рр. Результати аудиту мають бути належним чином враховані при переході на прямі схеми співробітництва в газовій сфері;

– НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» при переході на прямі схеми співробітництва в газовій сфері, у разі необхідності, створюють спільне підприємство (СП-1) на паритетних засадах, яке буде постачати НАК «Нафтогаз України» не менше 50 млрд. кубометрів середньоазійського газу у 2008 році за ціною 179,5 доларів за 1000 кубометрів на українсько-російському кордоні і в наступні роки – не менше 55 млрд. кубометрів газу за ціною, яка буде встановлюватись за домовленістю сторін;

– НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», у разі необхідності, створюють спільне підприємство (СП-2), яке, отримуючи середньоазійський газ від НАК «Нафтогаз України», буде займатися його реалізацією на території України в обсягах не більших від тих, які здійснювало підприємство ЗАТ «УкрГазЕнерго», - до 30 млрд. кубометрів газу за рік. Доля ВАТ «Газпром» в цьому підприємстві повинна становити не менше 25%, але не більше 50%.

Під час переговорів українська делегація має наполягати на тому, що доля ВАТ «Газпром» у новоствореному СП-2 повинна становити 25%, які він мав опосередковано у підприємстві «УкрГазЕнерго» станом на 1 січня 2008 року;

– ВАТ «Газпром» забезпечить переукладання контрактів від «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України», або СП-1, у разі його створення, на закупівлю, транспортування середньоазійського газу для споживачів України та для продажу надлишків цього газу споживачам країн Європи;

– припинення діяльності «РосУкрЕнерго», а також перехід на прямі схеми співробітництва у газовій сфері повинні відбуватися у формі і в строки, що не перешкоджають постачанню на територію України середньоазійського газу і транзиту газу європейським споживачам;

– НАК «Нафтогаз України» виходить із «УкрГазЕнерго» з подальшою ліквідацією цього підприємства відповідно до законодавства України;

– «УкрГазЕнерго», до припинення його діяльності, у 2008 році може реалізувати на внутрішньому ринку України не більше 5 млрд. кубометрів газу. Інші обсяги газу (не менше 50 млрд. кубометрів) «РосУкрЕнерго" буде постачати НАК «Нафтогаз України» за прямим контрактом. НАК «Нафтогаз України» буде реалізовувати закуплений газ на території України.

При проведенні переговорів делегація повинна виходити з того, що до утворення СП-2 НАК «Нафтогаз України» самостійно здійснює реалізацію газу усім категоріям споживачів України за регульованими тарифами та має право експортувати надбалансові обсяги газу.

Українській делегації доручено виходити з того, що, у разі недосягнення домовленостей під час переговорів з російською стороною щодо переходу на прямі схеми співробітництва у газовій сфері відповідно до цих Директив, голові делегації Кабінету міністрів України та голові делегації НАК «Нафтогаз України» необхідно отримати додаткові Директиви для продовження переговорів.