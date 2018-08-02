The Hardkiss заспівали про Бога та корабельну катастрофу (відео)

Також колектив представив відео до пісні. Його знімали у студії, де проводився запис майбутньої платівки. Режисером став гітарист гурту Вал Бебко.

The Hardkiss випустив нову пісню Free Me ("Звільни мене"). Вона увійде до 3-го альбому гурту"Залізна ластівка", який вийде у вересні цього року.

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"Чоловік, який вижив після корабельної аварії, схопився за уламок і звертається до Бога. Він просить звільнення від всього поганого, від болю, який міг заподіяти іншим. Він розуміє, що майбутнього не буде, якщо не відпустити своє минуле. Але ми любимо хеппі-енди, тому людина почута, прощена і бачить бажаний берег", - розповідає про ідею пісні вокалістка гурту Юлія Саніна.

Також колектив представив відео до пісні. Його знімали у студії, де проводився запис майбутньої платівки. Режисером став гітарист гурту Вал Бебко.

"Ми завершуємо роботу над альбомом, і нам захотілося поділитися подробицями того, що відбувається. У відео немає нічого зайвого: тільки група, студія та музика. Періодично спливають кадри з минулого - наші найважливіші та найцікавіші виступи. Для артиста вихід на сцену - це теж своєрідне звільнення, обмін енергією", - каже Бебко.

19 листопада The Hardkiss наживо представлять матеріал із нового альбому "Залізна ластівка" у столичному Палаці спорту.