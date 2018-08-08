"Міс Україна Всесвіт": за корону бореться свідок убивства Нємцова (фото)

Ганна Дурицька - ще одна учасниця фіналу конкурсу краси в цьому році.

До фіналу конкурсу "Міс Україна Всесвіт" пройшла свідок вбивства Бориса Нємцова Ганна Дурицька.

У своїй анкеті фіналістка Ганна пише, що їй 25 років, вона з Білої Церкви. Зріст 175 сантиметрів, передає "КП в Україні".

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На прохання описати себе в трьох словах відповідає: "Спокійна, доброзичлива, елегантна". За словами дівчини, вона займається благодійністю – допомагає школі-інтернату в рідному місті.

В анкеті Дурицька також зізнається, що виграти конкурс "Міс Україна Всесвіт" - це її мрія. На прохання розповісти про кохання відповідає так: "Відчувати, як сильно тебе кохають і кохати у відповідь - це значить розуміти істинний сенс життя, це і є любов".

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий у ніч на 28 лютого 2015 року в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

На момент вбивства з політиком була громадянка України Ганна Дурицька. Поліція допитувала її як свідка.