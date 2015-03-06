Свідок вбивства Нємцова заявила, що їй погрожують

Генеральний прокурор України Віктор Шокін дав доручення вжити всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров’я свідка у справі про вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова Ганни Дурицької.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 5 березня 2015 року до Білоцерківського міського відділу Головного управління МВС України в Київській області звернулась із заявою Дурицька, яка є свідком у справі за фактом вбивства опозиційного російського політика Нємцова, про загрозу її життю з боку невідомих осіб під час перебування за місцем проживання батьків.

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За дорученням прокуратури Київської області слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу міліції розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи безпеки для захисту життя та здоров’я Дурицької.

Хід досудового розслідування взято на особистий контроль генерального прокурора України.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в ніч на 28 лютого в Москві, під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив у політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

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У момент убивства з політиком була громадянка України Дурицька.

Нємцова поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві 3 березня.