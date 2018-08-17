"Їх все влаштовує": колишній коханий Ані Лорак прокоментував зради її чоловіка Мурата

Фальоса сподівається, що в Ані Лорак з Муратом вистачить розуму, щоб розібратися в ситуації.

Після новин про зради чоловіка Ані Лорак журналісти зв'язалися з екс-коханим співачки – українським продюсером Юрієм Фальосою.

"Я не слідкую за їхніми з Муратом стосунками. Адже це їхнє особисте життя. Нехай вони як хочуть, так і живуть", - заявив він в інтерв'ю "Собеседнику".

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"Якщо їхній шлюб продовжує існувати, отже, їх все влаштовує. Я сподіваюся, що Кароліна зможе пробачити чоловікові, тому що у них є спільна дитина", - додав Фальоса.

Саме Юрій Фальоса був першим чоловіком у житті Лорак. Незважаючи на 18-річну різницю у віці, вони прожили разом 13 років. Юрію досі неприємно згадувати, що їхні стосунки з Кароліною припинилися через зради артистки. Співачка пішла від Фальоси, по вуха закохавшись у футболіста Сергія Реброва. Зараз Юрій та Ані не спілкуються.

"Якщо їй буде важко і вона потребуватиме моєї допомоги, ми, звичайно ж, будемо спілкуватися. Але, я думаю, що вона сама впорається з усім цим. Сподіваюся, у них з Муратом вистачить розуму, щоб розібратися в ситуації і зрозуміти, як далі жити. Тому все у них буде гаразд, повірте!", - підсумував колишній чоловік співачки.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання співачка виклала фото з дочкою з Ізраїлю.