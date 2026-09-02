Вийшов перший трейлер нового фільму від режисера 'Памфіра' (відео)

В український прокат фільм має вийти 29 жовтня 2026 року.

Вийшов перший трейлер документального фільму "Тиха повінь" (Silent Flood) від українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, найбільш відомого за кримінальним трилером "Памфір" 2022 року.

Одночасно в пресслужбі кінодистриб'ютора Adastra Cinema повідомили, що в український прокат фільм має вийти 29 жовтня 2026 року.

За сюжетом фільму, закрита релігійна громада будує своє ідилічне життя на берегах мальовничої річки Дністер. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми та возами. Попри війни та повені, що роками проходили через цю місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму "Тиха повінь".

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За спогадами Сухолиткого-Собчука, він дізнався про поселення релігійної громади на берегах Дністра між Тернопільською та Івано-Франківською областями ще у 2005 році. Тоді він займався рафтингом і брав участь у річкових експедиціях.

"Саме в той час я вперше відкрив для себе це дивне, приховане село. Щоразу, коли ми проїжджали повз на плотах чи катамаранах, ми зупинялися там. Я досі яскраво пам'ятаю той день – це було схоже на повернення в дитинство", – розповів режисер.

Свій новий фільм він називає "фрескоподібним спостереженням за циклічністю війни, що відлунює повеням, що знову і знову заливають цю місцину".

Режисер згадує, що під час багатоденних річкових подорожей вони ніколи не боялися залишати свої речі на березі. Адже місцеві жителі тепло зустрічали подорожніх, кажучи: "У нас тут немає злодіїв". Їхня щирість була роззброюючою.

Стрічка вже отримала нагороди за режисуру на Краківському міжнародному кінофестивалі, а також за кращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA). Фільм також отримав головний приз на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі (JFF) - The Chantal Akerman Prize for Experimental Documentary Film. Цей приз присуджують за авангардні та новаторські підходи в документалістиці.

Українські глядачі могли вперше подивитися стрічку на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA в червні 2026 року.

Дмитро Сухолиткий-Собчук – український автор і режисер, засновник сценарної платформи "Тераріум", член Європейської та Української кіноакадемій. Його повнометражний дебют – фільм "Памфір" став одним із лідерів українського кінопрокату в 2022 році та був відібраний до програми "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Фільм здобув 11 нагород національної кінопремії "Золота дзиґа" та 5 нагород національної премії кінокритиків "Кіноколо" (зокрема в категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий сценарій" та "Найкращий дебют" за версією обох премій).

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