Надя Дорофєєва злякала фанатів стомленим виглядом (фото)

Прихильники співачки вважають, що їй терміново потрібен відпочинок.

Прихильників української співачки Наді Дорофєєвої стурбував її зовнішній вигляд. На думку фанатів, дівчина виглядає дуже втомленою і потребує відпочинку.

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Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram.

"Втомлена - жесть", "Яка втомлена... Відпочинь... Робота роботою, а себе треба берегти", "Така втомлена!", "Жесть, втомлена", "Зовсім без відпочинку", "Надюша, ти, здається, не виспалася", - пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, Лобода показала молодшу сестру на фото. Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіше самої співачки.