Надя Дорофєєва злякала фанатів стомленим виглядом (фото)
12:53, 04 вересня 2018Суспільство
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Прихильники співачки вважають, що їй терміново потрібен відпочинок.
Фанати порадили співачці більше відпочивати / Instagram Надя Дорофєєва
Прихильників української співачки Наді Дорофєєвої стурбував її зовнішній вигляд. На думку фанатів, дівчина виглядає дуже втомленою і потребує відпочинку.
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Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram.
"Втомлена - жесть", "Яка втомлена... Відпочинь... Робота роботою, а себе треба берегти", "Така втомлена!", "Жесть, втомлена", "Зовсім без відпочинку", "Надюша, ти, здається, не виспалася", - пишуть коментатори.
Як повідомляв УНІАН, Лобода показала молодшу сестру на фото. Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіше самої співачки.
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