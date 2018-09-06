Менеджер прокоментував виступ Вєрки Сердючки у Росії (відео)

Приватна вечірка, в якій взяла участь Вєрка Сердючка, відбулася у російському Сочі.

Вєрка Сердючка засвітилась у Росії. Вона стала зіркою вечірки, присвяченої відкриттю 17-го фестивалю молодих виконавців "Новая волна" в Сочі.

Андрій Данилко на сцені виступав разом зі своєю командою. Під його пісні підтанцьовувала і дружина російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, і дружина російського композитора Ігоря Крутого, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відео із закритої вечірки російські селебриті виклали на своїх сторінках у соціальних мережах. На сцені разом із Данилком під його хіт танцювала й Ані Лорак.

Російські гастролі Данилка прокоментував його директор. За його словами, це була приватна вечірка.

"Андрій не брав участі у самому фестивалі "Новая волна", а прийняв особисте запрошення Ігоря Крутого виступити на приватному закритому заході. Склад гостей з Андрієм не узгоджували", - сказав менеджер Данилка Андрiй Уреньов.