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Настя Каменських показалася без макіяжу

14:03, 06 вересня 2018
Суспільство
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Каменських захворіла / Скріншот

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Кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram в Stories. Каменських розповіла, що захворіла. Співачка продемонструвала свою природну красу.

Раніше Настя Каменських "засвітила" апетитні сідниці. Вона поділилася селфі з ванної. На ньому артистка зображена без макіяжу в білій футболці і стрінгах. Також співачка в підписі під фото порівняла свою п'яту точку із сідницями Кім Кардашьян.

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Теги: #фото#Настя Каменських