Настя Каменських показалася без макіяжу

Артистка продемонструвала свою природну красу.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, з'явилася без макіяжу.

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Кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram в Stories. Каменських розповіла, що захворіла. Співачка продемонструвала свою природну красу.

Раніше Настя Каменських "засвітила" апетитні сідниці. Вона поділилася селфі з ванної. На ньому артистка зображена без макіяжу в білій футболці і стрінгах. Також співачка в підписі під фото порівняла свою п'яту точку із сідницями Кім Кардашьян.