Ані Лорак і Кіркоров в блискучих костюмах здивували "танцями восьминога" на російському фестивалі (відео)

Артисти прийшли на "Нову хвилю" в блискучих нарядах і виконали досить дивний танець.

Українська співачка Ані Лорак і російський виконавець Філіп Кіркоров разом "засвітилися" на червоній доріжці фестивалю "Нова хвиля". Артисти прийшли туди в блискучих нарядах і виконали досить дивний танець.

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Відео опубліковано в Instagram Ані Лорак.

Співаки смішно розмахували руками і здійснювали безліч інших дивних рухів. Танець артистів сподобався далеко не всім користувачам мережі. Під постом Лорак з'явилася маса негативних коментарів.

"Чого цей козел з нею постійно отирается? Чого йому треба? Ніхто не скаже?", "Останнім часом Філіп виглядає як опудало на городі. Якийсь він весь лохматий, весь якийсь розхристаний", "Ой, ось це танець -руками помахали, одним місцем покрутили, ох запалили, найголовніше,що народ теж пішов запалювати", "Ну, ясно там у баби Лорак відчай,але Філю точно тр**нул Альцгеймер", - пишуть вони.

Як повідомляв УНІАН, Валерію Леонтьєву стало погано на "Новій хвилі": з-за хвороби скасовані його виступу.