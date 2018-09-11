Український співак став "Музикантом року" в Росії (фото, відео)

"Музикантом року" за версією GQ в Росії став український співак Макс Барських.

Популярний український співак Макс Барських похвалився черговою російською премією. 28-річний виконавець став "Музикантом року" за версією GQ Russia.

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Про це артист розповів на своїй сторінці в соцмережі Instagram. "Дякую всім вам за те, що ви у мене є! Я щасливий творити для вас! "Музикант року" за версією GQ Russia", - написав Барських.

Варто зазначити, що на церемонії вручення премії Барських був не єдиним українським артистом. Також були помічені Ані Лорак, ведучі Регіна Тодоренко і Аліна Астровська.

Раніше в Росії "засвітилася" Вєрка Сердючка. Вона стала зіркою вечірки, присвяченої відкриття 17-го фестивалю молодих виконавців "Новая волна" в Сочі.