"Танці з зірками" 2018: відома телеведуча залишила паркет (відео)

За результатами голосування покинули шоу Маша Єфросиніна та її партнер Максим Леонов.

У неділю, 23 вересня, на телеканалі 1+1 відбувся п'ятий випуск шоу Танці з зірками-2018. Читайте також"Танці з зірками": головний "альфа-самець" шоу покинувши паркет у 4 випуску (відео) Пари повинні були показати тематичний номер «Рік, який змінив моє життя». На паркет вийшло 10 пар. У зоні ризику опинилися дві пари — Маша Єфросиніна та Леонов Максим, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. За результатами голосування покинули шоу Маша Єфросиніна та її партнер Максим Леонов. Зірковим гостем шоу став співак Dan Balan.

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