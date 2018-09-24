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"Танці з зірками" 2018: відома телеведуча залишила паркет (відео)

11:19, 24 вересня 2018
Суспільство
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Пари повинні були показати тематичний номер «Рік, який змінив моє життя».

На паркет вийшло 10 пар. У зоні ризику опинилися дві пари — Маша Єфросиніна та Леонов Максим, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

За результатами голосування покинули шоу Маша Єфросиніна та її партнер Максим Леонов.

Зірковим гостем шоу став співак Dan Balan.

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Теги: #танці з зірками