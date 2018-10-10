Смертельний "феєрверк": що відбувається на Чернігівщині

«Ми тікали і бачили по дорозі вбитих котів та собак. Це – жах… Прокинулися від сильних вибухів серед ночі, дуже злякалися! Я побачила, що сусіди їдуть, схопила найнеобхідніше і ми з донькою теж побігли», - розповіла фонду «Повернись живим» мешканка Ічніпані Ніна, яка разом з донькою Вікторією зуміла вибратись з міста завдяки допомозі невідомого чоловіка.

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«Спочатку подумала – у сусіда за стінкою щось гепає. Потім задрижали шибки у вікнах, гул почав наростати. Відчинила вхідні двері, і в очі вдарила заграва, чулися гучні вибухи. Здавалося, наче горить уся Ічня. Як була у піжамі, так, ухопивши паспорт, побігла до батьків. Бо тато хворий, не може самостійно пересуватися. Потім схаменулася, що пішки не встигну, повернулася за велосипедом», - описує свої відчуття для місцевого інтернет-видання «Susidy.city» редактор Ічнянської районної газети Людмила Храпата.

Вибухи чули не тільки в Ічні, а і за сотню кілометрів від міста. За словами очевидців, телефонний напрямок був перевантажений, тож додзвонитися і дізнатися, що з родичами, було неможливо.

Із потенційної зони ураження (близько 30 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах) відразу розпочалася евакуація людей – понад 12 тис. осіб. Вранці 9 жовтня у радіусі 30 км було закрито повітряний простір, тимчасово зупинено рух залізничного й автомобільного транспорту, перекрито дороги державного значення, відключено електро- та газопостачання.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії, Чернігівської ОДА.

Причини – від диверсії до халатності

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу ("недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану"). Карається такий злочин позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону. Як зазначив з місця події військовий прокурор Центрального регіонуУкраїни, в ході слідства також будуть розглядатися й інші версії.

За наявною інформацією, версію теракту слідство також не відкидає. Зокрема, вона також опрацьовується фахівцями оперативних підрозділів правоохоронних органів та Міністерства оборони.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБУ в Чернігівській області. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Втім, у соціальних мережах користувачі пишуть про халатність, адже в Україні це вже четвертий випадок пожежі на військовому складі з детонуванням боєприпасів за останні три роки. Ба більше, неодноразово озвучувалися побоювання, що, слідом за іншими (від Новобогданівки Запорізької області до Калинівки Вінницької області) може «рвонути» в Ічні. Адже тут зберігається значна кількість боєприпасів і стан їх збереженості, охорони, протипожежної безпеки викликає значне занепокоєння.

До речі, реальних даних про кількість боєприпасів ніхто не оприлюднює. Зранку 9 жовтня в ДСНС заявили про наявність на арсеналі №6 під Ічнею 88 тис тонн озброєння (територія арсеналу сягає майже 700 га). Втім, трохи пізніше заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Родіон Тимошенко цю інформацію спростував. Він зауважив, що насправді боєприпасів у 1,5-2 рази менше. «Протягом останнього часу з території арсеналу вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру з майданчиків, які були на відкритій місцевості, – всі вони були переміщені на інші склади та арсенали, підземні укриття, сховища захищеного типу», - заявив генерал.

Та кому вірити в такій ситуації – розібратись доволі важко. Експерти, які компетентні і обізнані в ній, не надто бажають щось розповідати чернігівським журналістам. Однак, якщо брати до уваги інформацію про збереження на складах під Ічнею боєприпасів до стрілецької зброї, слід зауважити, що на місці події представники ЗМІ побачили наслідки вибухів… артилерійських снарядів.

Питання викликає і втаємниченість, якою було оповите засідання оперативного штабу у Чернігівській ОДА. Адже воно було відкритим для журналістів лише частково. Після запитань, представників ЗМІ попросили вийти, що наштовхує на думку про наявність прихованої інформації, в розголосі якої влада не зацікавлена.

Народний депутат України Дмитро Тимчук повідомив, що торік вивчав ситуацію після вибухів на військових складах під Калинівкою та надсилав відповідне звернення до Міноборони та Генштабу ЗСУ. «Зрозуміло, що зараз, до проведення офіційного розслідування, зарано говорити про причини нинішніх подій на 6-му арсеналі. Але впевнений, що за умови не «паперового», а реального усунення недоліків та розв’зання проблем арсеналу, нинішніх подій можна було б уникнути. Тим більше, що тоді, рік тому, Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони одностайно підтримав запит Міноборони на фінансування відповідних заходів по всіх арсеналах», - написав він на своїй сторінці у мережі Facebook.

У той же час, народний депутат та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на військових складах в Ічнянському районі вибухнули боєприпаси, яких Україна не виробляє: «Трагедія в тому, що Україна вкотре втратить боєприпаси, стратегічний запас, який коштує сотні мільйонів доларів і який в Україні не виробляють. Там зараз вибухають дефіцитні снаряди 122 мм гаубиць, снаряди реактивних систем «Град» - це те, що в Україні не виробляється».

Про можливі причини говорити дійсно зарано, але головне, щоб реально були виявлені винні у цій надзвичайній ситуації та притягнуті до відповідальності.

Чернігівщині самостійно не впоратися

Зараз в регіоні розгорнуто 18 евакуаційних пунктів, розміщених, переважно, у сільських будинках культури та школах. В них перебувають близько 3 тис. людей. Місцева влада вирішує питання із харчуванням та забезпеченням людей речами найпершої потреби.

Ніхто не знає, коли люди зможуть повернутися додому. Хоча заступник голови Чернігівської ОДА Наталія Романова під час засідання оперативного штабу заявила, що 60 жителів с. Городня Ічнянського району вже повернулися додому. «Евакуація – річ добровільна, кожен вирішує самостійно, де перебувати», - сказала вона.

Водночас, в.о. голови ОДА Юлія Свириденко, яка виїздила на місце події, наголосила, що без дозволу рятувальників повертатися до своїх осель евакуйованим жителям не можна. Адже територію мають перевірити піротехніки і тільки після цього люди зможуть повернутися до звичайного життя.

Представники ДСНС говорять, що ліквідувати пожежу на складах повноцінно можна буде тільки після припинення вибухів. Сьогодні по обіді, за офіційними даними, їхня інтенсивність зменшилася. Зокрема, вранці було 70-80 за хвилину, то до 14.00 знизилася до одного вибуху на 20 хвилин. Розміщені в евакуаційних пунктах люди говорять, що почуваються тривожно, хочуть якнайшвидше повернутися додому, хоча нікого не звинувачують і не нарікають на обставини, вдячні всім, хто відгукнувся про допомогу.

За словами Юлії Свириденко, влада Чернігівської області буде звертатися до Кабміну щодо виділення коштів на відшкодування збитків, завданих вибухами. Втім, розмір цих збитків можна буде встановити лише після повного припинення вибухів, оскільки треба обстежити всі території, які потрапили до зони ураження. «Без резервного фонду державного бюджету нам не обійтися», - наголошує вона.

За її словами, це питання сьогодні проговорювалося під час зустрічі із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який у селі Парафіївка Ічнянського району проводив засідання оперативного штабу. А для першочергових потреб будуть виділені кошти з обласного бюджету.

Слід зазначити, що місцеві мешканці повідомляють про численні руйнування в Ічні та прилеглих населених пунктах. У зоні надзвичайної ситуації тимчасово припинили роботу 59 навчальних закладів. Рятувальники упродовж дня ліквідували чотири пожежі, спричинені влученням боєприпасів. Інформацію про факти мародерства поліція поки не підтверджує.

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Ця історія вкотре нагадує про складність врахування владою всіх рівнів помилок. Адже у повітря злітає не перший склад боєприпасів. І така тенденція під час військової агресії та попри застереження про необхідність розв’язувати такі питання раніше, лякає. Єдине, що тішить – немає людських жертв. Втім, це можна вважати цілковитою випадковістю.

Ірина Синельник, Чернігів