Міноборони РФ на тлі вибухів біля Ічні похвалилося "знищенням" арсеналу "умовного противника"

Навчання російських десантників відбулися в районі Волгограду.

Російське Міноборони на тлі вибухів на складі ЗСУ біля Ічні Чернігівської області прозвітувало про навчання, на яких російські військові "знищили склад з боєприпасами умовного противника".

Як повідомляє прес-служба військового відомства РФ, в рамках навчань, які пройшли в районі Волгограда, тактичний повітряний десант висадився «в тилу умовного противника і знищив склад з боєприпасами».

«Розвідавши склад з боєприпасами і потай підібравшись до нього, військовослужбовці повітряного десанту знищили його», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони біля смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано близько 12 тис. осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.