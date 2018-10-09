Міноборони РФ на тлі вибухів біля Ічні похвалилося "знищенням" арсеналу "умовного противника"
Російське Міноборони на тлі вибухів на складі ЗСУ біля Ічні Чернігівської області прозвітувало про навчання, на яких російські військові "знищили склад з боєприпасами умовного противника".
Як повідомляє прес-служба військового відомства РФ, в рамках навчань, які пройшли в районі Волгограда, тактичний повітряний десант висадився «в тилу умовного противника і знищив склад з боєприпасами».
«Розвідавши склад з боєприпасами і потай підібравшись до нього, військовослужбовці повітряного десанту знищили його», – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони біля смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.
Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано близько 12 тис. осіб.
Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.
Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС.
За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.